Po 30 letech začali znovu tančit, manželé poráží i mnohem mladší páry

V té je podmínkou, aby jeden z páru byl starší padesáti let a druhý musí mít za sebou už pětapadesáté narozeniny.

„Je to pro nás obrovský úspěch, kterého si moc vážíme. Už proto, že mně je dvaašedesát, takže tančíme v konkurenci párů, které jsou o řadu let mladší. A věřte mi, že v tomhle věku je každý rok znát,“ říká Bohouš Benýšek, který se společně s manželkou Lenkou vedle republikového mistrovství zúčastnil i mezinárodní taneční soutěže v Ústí nad Labem, která se konala ve stejném termínu.

„Když už jsme tam byli, tak jsme si odskočili poměřit síly s mezinárodní konkurencí. A myslím, že jsme nezapadli. Mezi devatenácti páry jsme byli sedmí. To nás moc potěšilo a dodalo chuť do dalších soutěží,“ vzpomíná Bohouš Benýšek.

Podle jeho mínění jsou nejlepší tanečníci Italové, o nichž se říká, že mají rytmus v krvi. „Ten vrozený temperament je tam znát. Dobří jsou i Španělé. Také oni dokážou do svého vystoupení dostat takový ten „drajv“. Ale úspěšní jsou i Angličané, kteří tančí s ohromnou noblesou, nebo Rusové a Ukrajinci. U nich je zase vidět, že mají natrénováno a často jsou jejich výsledky skutečně vydřené. Také průprava je u nich od mládí úplně jiná. Zaměřují se na gymnastiku a obecně na sobě hodně makají.“

Třicetiletá taneční odmlka

Bohouš Benýšek přiznává, že příliš nepočítal s tím, že se znovu prosadí v silné konkurenci párů, které tančí celý život. Navíc se k zábavě z mládí spolu s manželkou Lenkou vrátili po třicetileté odmlce. Sice v mládí tancovali, ale když se narodily děti, musel jít taneční sport stranou. Znovu tančit začali před nějakými šesti lety.

„Všechno to tehdy spískal náš kamarád Pepa Tochor z Chebu, který začal dávat dohromady starou taneční partu. Napadlo ho, že bychom se mohli znovu začít scházet, společně trénovat a možná i soutěžit. Nám se nejprve moc nechtělo. Nakonec jsme si řekli, že je to lepší, než sedět doma v obýváku a dívat se na televizi,“ vzpomíná Lenka.

Pohyb je ale pohltil hned na první hodině. „Hlavně Bohouš byl k neudržení. Stále vymýšlel co a jak tančit, začal dokonce mluvit o soutěži. Ale to jsem zas nechtěla já. Vždyť jsem neměla ani ty správné taneční boty,“ pokračuje Lenka.

Dnes už oba patří k ostříleným mistrovským párům. Shodují se ale, že skvělé výsledky, které mají, jsou jen taková třešnička na dortu. Důležité je pro ně setkávání s ostatními tanečními páry, kamarádství, které v průběhu soutěží vzniká, cestování, nové zážitky a také dobrá fyzická kondice, kterou si díky tanci stále udržují.

„Teď už budeme mít do Vánoc volno, žádné soutěže neplánujeme. Ale pohyb si rozhodně neodpustíme. Pro radost budeme tančit v Podbořanech a o svátcích si zatrénujeme v Praze. Musíme se chystat na příští rok. Do naší kategorie přijde nová mladší krev a my budeme zas o rok starší. Musíme se na to připravit a dobře natrénovat,“ dodává Bohouš Benýšek.