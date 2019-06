Na parketu jsou manželé špička. A to už třicet let netančili

Před několika dny vytančili ve standardních tancích A třídu, na podzim je čeká mistrovství České republiky. Oba se ale shodují, že soutěže jsou jen taková třešnička na dortu. Důležité je pro ně kamarádství, cestování, nové zážitky a také fyzická kondice, kterou si díky tanci zlepšují.

„Všechno spískal náš kamarád Pepa Tochor. Jsou to asi tři roky, co začal dávat dohromady starou taneční partu. Že bychom se mohli znovu začít scházet, trénovat a možná i soutěžit. Nám se nejprve moc nechtělo. Vždyť jsme naposledy tančili před třiceti lety! Když přišly děti, pověsili jsme taneční boty na hřebík. Nakonec jsme si řekli, že je to lepší, než sedět doma v obýváku a dívat se na televizi,“ vzpomíná Lenka na dobu, kdy vznikl spolek ATK Standard a s ním i začátky jejich nové „seniorské“ taneční kariéry.

„Manžela chytlo tancování hned na první hodině. Byl prostě k neudržení. Stále vymýšlel, co a jak tančit, začal dokonce mluvit o soutěži. Ale to jsem zas nechtěla já. Vždyť jsem neměla šaty ani boty,“ pokračuje Lenka, která se ale nakonec nechala přemluvit.

Poměrně brzy po začátku tréninků tak Benýškovi vyrazili do Prahy na zkušenou. A hned vyhráli. „A to i přes skutečnost, že jsem měl obrovské okno. Najednou jsem prostě zapomněl kroky,“ směje se Bohuslav.

Pak ale vyhrávali dál. Z celkem 55 soutěží, které v průběhu tří let absolvovali, skončili jednadvacetkrát ve finále nebo na metě nejvyšší. Pár, který tančí v seniorské kategorii, kde musí být jednomu z partnerů alespoň 50 a druhému 55 let, se postupně z nejnižší skupiny E protančil takřka do úplné špičky, když začátkem května získal právo soutěžit ve skupině A.

„Bylo to skvělé, máme z toho ohromnou radost. To jsme tančili ve Spytihněvi u Zlína. Uspěli jsme v konkurenci mnohem mladších tanečníků. Teď nás čeká mezinárodní otevřená soutěž v Olomouci, následně pojedeme do Litoměřic,“ prozrazují nejbližší plány a na obou je vidět, jak se na parket těší.

Teď je čeká tvrdý trénink

Kromě soutěží je čeká i tvrdý trénink. „Tanec dnes vypadá úplně jinak. To, co se tančilo dřív, už dávno neplatí. Je to podobné, jako v jiném sportu, třeba v hokeji. Když v televizi vidím záznam z 80. let, je jasné, že dnešní Karlovy Vary by tehdejší mistry světa jednoduše smetly. A v tanci to není jiné,“ říká Bohuslav a dodává, že žádnou krizovku, kdy by si s manželkou řekli, že s tancem končí, ještě neměli.

„Když nám něco nejde, tak se zastavíme a zkusíme to pomaleji. Máme trochu nevýhodu, protože většina seniorských párů od mládí stále tančí. My jsme ale na třicet let tančit přestali. Proto nám to dnes dává tolik zabrat,“ vysvětluje Lenka, která nejraději tančí tango. „Ale rádi máme všechny tance. Známkování porotců dostáváme vyrovnané,“ doplňuje.

Pár už má za sebou i účast na mistrovství světa seniorů, kde sbíral zkušenosti a ve své kategorii rozhodně nezapadl. V listopadu jej čeká mistrovství České republiky, které se koná v Ústí nad Labem. „Ambice určitě máme. Ale vzhledem k tomu, že zde může startovat jen 18 nejlepších párů, to bude hodně těžké. Takže uvidíme. Chceme to odtančit co nejlépe, prostě to prožít,“ plánuje Bohuslav. „A nebýt poslední,“ dodává se smíchem Lenka.