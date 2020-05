Kraj má posoudit kvalitu a ekonomické nároky lázeňských orchestrů

Obě tělesa finančně podporují jejich domovská města i kraj. Zástupci Karlových Varů nyní po hejtmanství chtějí, aby posoudilo jejich uměleckou hodnotu a ekonomickou zátěž.



„Zároveň bych požádal, aby kraj předložil, kolik prostředků vynakládá na mariánskolázeňský orchestr a kolik na karlovarský, ať to vidíme třeba deset let zpátky. Také bych se pokusil o to, aby nezávislá komise řekla, jaká je jejich umělecká hodnota na stupnici jedna až deset. Třeba se to bude karlovarského orchestru týkat nižším číslem,“ nastínil karlovarský zastupitel Pavel Bouška (Karlovaráci), který s nápadem přišel a je dlouhodobým příznivcem symfoniků.

Zastupitelé na základě jeho návrhu pověřili primátorku Andreu Pfeffer Ferklovou (ANO), aby na toto téma vyvolala jednání s krajem. Usnesení z Karlových Varů ještě zástupci hejtmanství nemají.

„Pokud podnět přijde, budu se jím zabývat, ale nedokážu říct, jak a kdo bude posuzovat hodnotu orchestru,“ uvedl krajský náměstek pro kulturu a zastupitel Mariánských Lázní Martin Hurajčík (ANO).

Návrhu karlovarských zastupitelů předcházela debata o tom, zda by Karlovarský symfonický orchestr (KSO) mohl najít nějaké úspory. A to vzhledem k opatřením souvisejícím s koronavirem.

Symfonici kvůli nim nyní nemohou vystupovat. Primátorka také zastupitelům řekla, že požádala hejtmanství ještě před epidemií, aby KSO podpořilo více než doposud.

„Bylo to někde kolem dvou milionů korun, my jsme žádali, aby byl příspěvek pět milionů,“ uvedla Andrea Pfeffer Ferklová. Zároveň doplnila, že krajští náměstci a radní, kteří nejsou z Karlových Varů, k vyšší podpoře KSO nevidí důvod, když jsou symfonická tělesa v kraji dvě.

„Karlovarský orchestr dostává řádově skoro dvojnásobnou sumu než ten mariánskolázeňský,“ informoval kolegy karlovarský zastupitel a krajský radní pro regionální rozvoj Josef Janů (Piráti). Zároveň upozornil, že pokud si chce kraj udržet vzdělané lidi, právě podpora symfonických orchestrů je investicí, která mu v tom může pomoci.

Starosta se bojí, aby se kultura neukázala být zbytná

Podle starosty Mariánských Lázní Martina Kaliny (Piráti) v tuto chvíli nelze říct, zda je snaha Karlových Varů ohledně orchestrů zbytečná, nebo chvályhodná, neboť záležet bude na kraji. „Pokud by uznal jejich uměleckou hodnotu a navýšil jim dotace, tak by to byla samozřejmě vítaná pomoc,“ uvedl.

Doufá přitom, že kraj v návaznosti na současnou situaci ohledně škrtů nedojde k názoru, že je kultura zbytná, a symfonické orchestry začne omezovat. Pro Mariánské Lázně by to podle něj znamenalo další velice nevítanou zátěž městského rozpočtu.

Kraj však o budoucnosti zdejší kultury jedná. Minulý týden se uskutečnila videokonference s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem. „Požádal jsem jej o podporu živé kultury a jmenovitě i karlovarského a mariánskolázeňského orchestru,“ řekl Martin Hurajčík.

Oba symfonické orchestry mají dlouhou tradici. V případě mariánskolázeňského se jako rok vzniku stálého hudebního tělesa udává 1821, karlovarský orchestr byl založený roku 1835 skladatelem, houslistou a dirigentem Josefem Labitzkým jako sezónní lázeňské těleso.