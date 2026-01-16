Jak dostat splašky do kopce? Kraj řeší modernizaci areálu Svatošských skal

Jitka Dolanská
  9:52
Karlovarský kraj připravuje rekonstrukci oblíbeného rekreačního areálu u Svatošských skal v romantickém údolí řeky Ohře. Prvním krokem je vybudování chybějících inženýrských sítí a modernizace těch stávajících. Půjde o technicky náročný projekt. Složité bude zejména dostat splašky z údolí řeky do čistírny odpadních vod v Karlových Varech.
„Pokud chceme ten areál v budoucnu revitalizovat, musíme mít hotové inženýrské sítě, tedy vodovod, kanalizaci a elektřinu. A to tak, aby odpovídaly současným požadavkům. Přípravy byly složité, protože ty sítě jdou až do karlovarské části Doubí,“ uvedl krajský radní Erik Klimeš.

Po měsících plánování, výpočtů a administrativy je výsledkem projekt, díky kterému už areál nebude muset vyrábět pitnou vodu, ale bude napojen na vodovodní řad. „Řeší i kanalizaci, která bude samozřejmě tlaková, protože splašky budou muset překonat poměrně velký výškový rozdíl,“ informoval Klimeš.

S důrazem na turisty. Kraj chystá rekonstrukci areálu ve Svatošských skalách

Podle jeho slov kraj plánuje co nejdříve vypsat výběrové řízení na firmu, která přivede do areálu sítě tak, aby byl co nejméně omezen provoz na přístupové komunikaci. Ta spojuje rekreační areál s městem. Vede po ní část frekventované cyklostezky Ohře a slouží především pěším a cyklistům. Kromě nutného zásobování a obsluhy areálu sem mají automobily vjezd zakázán.

„Provozu se to samozřejmě dotkne, nejvíc zřejmě elektřina, protože výkop povede podél přístupové cesty. Na některých místech silnici křižuje i vodovod a kanalizace. Nicméně jsou zvoleny takové postupy, které omezí dopravu minimálně, například průtlaky, pokládka panelů a podobně, aby provoz na cyklostezce mohl s opatrností pokračovat. I v zadání tendru bylo, že je třeba zajistit přístup vozů integrovaného záchranného systému do areálu, a to v jakékoli fázi stavby,“ doplnil Klimeš.

Podle krajského radního je předpokládaná hodnota zakázky zhruba 75 milionů korun včetně DPH. V letošním rozpočtu kraj na projekt připravil 40 milionů, zbytek plánuje proinvestovat v roce 2027, kdy by také měly práce skončit.

Tajemná místa v Česku: Zakleté skály na Ohři přitahují turisty jako magnet

Zatím není jasné, jak bude revitalizace území pokračovat. V údolí přímo u lávky přes Ohři je cyklisty a vodáky oblíbená výletní restaurace Svatošské skály, kus dál proti proudu se rozkládá bývalý dětský tábor, dnes přírodní rekreační areál.

Ten má od roku 2013 v pronájmu společnost Svatošky – dětský ráj, která zde provozuje občerstvení, kemp a pořádá tábory či kroužky se zvířaty. Vedení kraje bude o budoucnosti lokality diskutovat s veřejností i odborníky. Cílem je zachovat kouzlo místa, které hojně navštěvují rodiny s dětmi, cyklisté, skalní lezci i vodáci.

