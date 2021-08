Postcovidové svatby: vdavky pod širým nebem, romantika, ale i šetření

„Zájem o svatby se konkrétně u nás zvedl od začátku léta o tři sta procent, v tuto chvíli máme termíny na zdejší matrice obsazené až do konce září. A to i přesto, že se dělají svatby v pátek i v sobotu a leckdy jich musíme za den stihnout i pět,“ říká starosta obce Nový Kostel Oto Teuber.

Společně s matrikářkou jezdí oddávat po celém okrese a často musí zajíždět už i do chatových osad. „To je letos hit, vdávat se a ženit na trávníku u chaty či chalupy,“ usmívá se starosta během příprav svatební hostiny na zámku Nový Dvůr.

Ten se rozhodl společně se svou rodinou před lety zachránit a z bývalé ruiny je dnes další oblíbené svatební místo v regionu.

Vedou zámky, statky a zahrady

Oto Teuber tu nejen oddává jako starosta, ale pro svatebčany zajišťuje hostiny i svatební výzdobu. „Dva dny mi trvalo, než jsem konečně sehnal modré svíčky, ale nevěsta si je přála. Má ráda zlatou a k té se královská modrá ideálně hodí,“ vypráví Teuber při vybalování ozdobných svícnů a přípravě svatební tabule.

„To je ale výjimka, obvykle si letos nevěsty přejí výzdobu ve starorůžové, smetanové nebo zlatobílé. Aby jim ladila k šatům,“ dodává.

Často jezdívají podle starosty snoubenci do místního kostela Povýšení svatého kříže v bryčce tažené koňmi, ale největší zájem je prý letos o romantickou svatbu na zámku se vším všudy. „A to včetně svatebního zámeckého apartmá s nebesy, i to tu máme,“ prozrazuje starosta.

Připouští zároveň, že se setkává i s opačným extrémem. „Občas se rodiny ženicha a nevěsty snaží ušetřit, jak jen to jde. Bohužel leckdy šetří třeba i na dětech, to když se ptají, na kolik u nás přijde limonáda,“ kroutí hlavou Teuber.

Obvykle pak v poslední době připravuje svatební hostiny v průměru pro šedesát hostů a čtyřchodové menu nabízí za 380 korun. „I s výzdobou, jídlem a pitím vyjde taková svatba na sedmdesát tisíc. Vím, že bychom mohli zdražit, nahoru šlo všechno, ale pak by se tu nekonaly svatby českých nevěst, ale oslavy narozenin cizinců. A to já nechci,“ dodává starosta Nového Kostela.

Snoubenci letos rádi pořádají svůj obřad i na statcích. Pavlína Kuráková, majitelka restaurace a penzionu Na Gruntu v Hazlově nedaleko Františkových Lázní, má až do konce září všechny víkendové termíny také plné. „Nejčastěji nyní hostíme kolem čtyřiceti svatebčanů,“ upřesňuje Kuráková s tím, že tříchodové menu tady vyjde na necelé tři stovky.

Až do listopadu pak mají plno i na vyhlášeném statku Jakubov v oblasti Doupovských hor. Obvykle tu oddávají snoubence z Ostrova a jeho okolí, ale také třeba z Plzně nebo Prahy.

Zájem je také o obřady konané v ostrovském zámeckém parku nebo v zahradě muzea v Aši. „V poslední době ale i my často jezdíváme na zahrady rodinných domů nebo na chalupy,“ upřesňuje matrikářka Městského úřadu v Aši Lydia Drábová.

Psí salony ano, svatební ne

Na všechno, co se v souvislosti s covidovou pandemii dělo, by nejraději zapomněla majitelka karlovarského svatebního salonu Studio Karolína Nina Starková. „Do psího salonu jste jít mohla, do přeplněného obchoďáku také. Až do desátého května letošního roku se ale ve svatebním salonu nemohla jediná budoucí nevěsta potkat s jedinou švadlenou,“ kroutí hlavou Starková.

„Mohla jsem sedět a nic nedělat, ale já se rozhodla zariskovat. Místo toho, abych si koupila třeba nové auto, investovala jsem do výhradního zastoupení exkluzivní značky Pronovias v západních Čechách a od výrobce nejkrásnějších svatebních šatů na světě jsem koupila kolekci hned čtyřiadvaceti modelů. Chci v téhle době nabízet to nejlepší,“ dodává.

Během pandemie pak salon za cenu půjčovného nevěstám umožnil si šaty rovnou odkoupit. „Nemohly se spolehnout, jestli jim termín stavby vyjde, tak měly alespoň hezky pod střechou svůj vysněný model,“ usmívá se Starková. Nakonec zvolily tuto variantu hned dvě nevěsty ze tří.

Místo svatby se rodilo

Zatímco svateb ubylo na jaře tohoto roku meziročně o 15 procent, dětí se narodilo zhruba stejně jako loni. Od 1. ledna do 31. března 2021 přišlo v kraji na svět 669 dětí, zdaleka ne každé má ale společné příjmení jako matka a otec. Šest dětí z deseti se totiž narodilo mimo manželství. Jedná se o druhý nejvyšší podíl v rámci celé České republiky, vyšší podíl těchto dětí vykazuje už jen Ústecký kraj.

Podle třicetileté Jany z Vintířova na Sokolovsku za to ale nemůže zdaleka jen nechuť se vdávat nebo fakt, že se otec odmítá k dítěti mít. „Já se vdávat chtěla, můj přítel se chtěl ženit. V červnu 2020 jsme měli domluvený termín svatby, zamluvenou restauraci i výzdobu. Jenže se ze dne na den kvůli covidu nic nesmělo konat, a tak jsme svatbu přesunuli na podzim. To už ale přicházela další vlna koronaviru, my chtěli na padesát hostů, ale přišel další zákaz. Místo svatby to nakonec skončilo narozením syna. Ten na rozdíl od svatby plánovaný fakt nebyl, ale to je život,“ usmívá se Jana s tím, že o svatbě začne uvažovat zase až příští rok na jaře.

Koronavirus nejspíš zasáhl i do statistik rozvodovosti, tentokrát však pozitivně. V prvním čtvrtletí letošního roku bylo v kraji rozvedeno 136 manželských párů, což je o pětinu méně než ve stejném období roku 2020.