Každá z nás měla v očích strach. Expozice vypráví příběhy žen vězněných v táboře

Jitka Dolanská
  15:50
Každá z nás měla v očích strach je název unikátní expozice, která vznikla na místě bývalého ženského koncentračního tábora ve Svatavě na Sokolovsku. Paměť národa ji ve spolupráci s městysem Svatava otevře ve čtvrtek v 16 hodin. Symbolicky v den, kdy Američané tábor osvobodili, a v předvečer výročí konce války. Výstava je umístěna přímo v protileteckém krytu.
Na místě bývalého ženského koncentračního tábora vznikly velké tabule z průhledného plexiskla. | foto: Simona Martínková

Bývalý betonový kryt ženského koncentračního tábora ve Svatavě na Sokolovsku
Protiletecký kryt je jedním z posledních dochovaných staveb táborového komplexu. Zatímco dřevěné baráky po válce zmizely, betonové podzemí zůstalo.

„Chtěli jsme vytvořit prostor, kde se lidé mohou zastavit a naslouchat hlasům žen, které táborem prošly. Betonový kryt svou stísněnou atmosférou umocňuje sílu jejich vzpomínek,“ říká kurátor expozice Viktor Portel.

Na první pohled není ponurý betonový bunkr z válečných let ničím zajímavý. Jakmile ale návštěvník vstoupí dovnitř a zachytí jej čidlo, rozsvítí se světlo, na zeď se promítne obrázek a ukrytý reproduktor přehraje informace. Podobných míst je zde několik. A každé vypráví jiný příběh.

Svatava patřila k pobočným táborům koncentračního tábora Flossenbürg. Byly tu vězněny tisíce žen více než deseti národností. Mnoho jich tu zahynulo.

Za války tu ženy živořily a umíraly. Tábor ve Svatavě zkoumají archeologové

„Pro Svatavu je připomínka tábora důležitým krokem. Uvědomujeme si, že minulost našeho regionu není vždy jednoduchá, ale právě proto je potřeba o ní mluvit. Věřím, že nová expozice pomůže návštěvníkům lépe porozumět historickým souvislostem,“ říká starosta městyse Svatava Radek Burda.

Svatavští podzemní prostory už dříve vyčistili, zavedli dovnitř elektřinu a internetové připojení. S revitalizací areálu bývalého koncentračního tábora ve Svatavě pomohla v rámci Integrovaného regionálního operačního programu Evropská unie.

„Betonový kryt má podobu písmene L s krátkou vstupní chodbičkou. Stěny vlastního krytu jsou dlouhé 20 metrů, šířka prostoru je asi 2 metry. Klenba nad hlavou je vysoká nějakých 2,1 metru,“ popisuje starosta prostor, kam strážci při náletech nahnali vězněné ženy.

Historie ženského koncentračního tábora Svatava

  • Ženský koncentrační tábor Svatava se v době nacistické okupace rozkládal na ploše 18 tisíc metrů čtverečních.
  • Byl obehnaný plotem, který tvořilo několik vrstev ostnatého drátu.
  • Od roku 1943 zde byly vězněny ženy židovského původu i ženy zapojené do odboje z Československa, Franciem Jugoslávie, Maďarska, Nizozemí, Německa, Polska a Sovětského svazu.
  • Jejich počet v závěrečné fázi existence tábora přesáhl číslo 750.
  • V nedaleké továrně Siemens Luftfahrgerätewerk na výrobu leteckých součástek byly ženy nuceny k otrocké práci.
  • Od konce roku 1944 se Svatava stala také průchozí stanicí takzvaných Pochodů smrti.
  • Americká armáda tábor osvobodila 7. května 1945.

Nová výstava bude celodenně volně přístupná. O dveře totiž bunkr už dávno přišel. „Nové sem dávat zatím nebudeme. Budeme spoléhat na slušnost každého, kdo sem přijde a bude si chtít novou expozici prohlédnout. A aby bylo místo víc navštěvované, plánujeme tedy někde ukrýt kešku. Geocaching je celosvětově nesmírně populární, proto si myslím, že pro řadu lidí bude to místo ještě atraktivnější,“ naznačuje starosta Burda.

Už vloni vyrostly na místě tábora velké tabule z průhledného plexiskla. Na nich jsou vyryté různé linky a křivky. Člověk, který se před tabuli postaví, díky tomu v náznacích vidí, jak tábor vypadal z místa, na němž aktuálně stojí. „A takových cedulí je tu pět. Každá ukazuje pohled na tábor z jiného místa. Díky tomu se tak návštěvník s trochou představivosti může ocitnout přímo uprostřed koncentráku,“ uvádí starosta.

Letošní novinkou jsou vedle expozice v lágrovém bunkru i neobyčejné navigační cedule. Ty návštěvníka vedou od památníku k podzemnímu krytu. „Pod šipkou, která ukazuje směr, je napsaný text. Jenže na první ceduli se slova nedají přečíst. S každou další se ale text zpřesňuje, zostřuje. Teprve na té poslední, až téměř u krytu, je plně čitelný. Jsou zde vepsána jména vězeňkyň, které ve Svatavě zahynuly,“ dodává starosta.

Historik vypátral v Izraeli Češku, která u Sokolova utekla z pochodu smrti

Akce se uskuteční 7. května, tedy v den 81. výročí osvobození tábora americkou armádou. Začíná v 16 hodin u Pomníku obětem tábora společnou modlitbou. Tu pronesou Petr Bauchner z Římskokatolické farnosti v Sokolově a Chaim Kočí za Židovskou obec Karlovy Vary. Po pietním aktu bude následovat slavnostní představení expozice nazvané Každá z nás měla v očích strach a komentované prohlídky.

Od 18 hodin se program přesune do sálu místní tělocvičny, kde plzeňské divadlo Johan (Moving Station) odehraje inscenaci Madamme M. Představení citlivě zpracovává téma ženské paměti a nezlomnosti lidského ducha v mezních situacích. Přibližuje příběh vězeňkyně nedalekého koncentračního tábora v Holýšově Marie Marguerite Micheline, která pocházela ze slavné rodiny Michelinů. Umělecky tak dotvoří pietní charakter celého odpoledne.

