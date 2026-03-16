Když to na výletníka přišlo. V lázeňských lesích měli 120 kadibudek, zůstala jediná

  13:06
Poslední lesní toaletu z přelomu 19. a 20. století se podařilo dochovat na původním místě v lázeňských lesích pod Vítkovou horou u Beethovenovy stezky v Karlových Varech. Suchých záchodků, které byly v období zlatého věku města součástí lázeňské infrastruktury, bývalo v lesích téměř 120.
Poslední dochovanou historickou lesní toaletu u Beethovenovy stezky v Karlových...

Poslední dochovanou historickou lesní toaletu u Beethovenovy stezky v Karlových Varech se podařilo zachránit. Dřív jich tam bylo 117. | foto: Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary

Poslední dochovanou historickou lesní toaletu u Beethovenovy stezky v Karlových...
Poslední dochovanou historickou lesní toaletu u Beethovenovy stezky v Karlových...
Poslední dochovanou historickou lesní toaletu u Beethovenovy stezky v Karlových...
Lesní záchodek v rekonstrukci.
Do dnešní doby se podařilo uchránit pouze jediný, a to právě ten u Beethovenovy stezky. Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary (LLPKV) suchý záchod opravily.

„Naši řemeslníci stabilizovali zděnou jímku a truhláři obnovili dřevěnou konstrukci,“ popsal opravy ředitel LLPKV Stanislav Dvořák.

Vycházky po lázních a okolí bývaly nedílnou součástí léčby. Lázeňští hosté trávili čas v lesních trasách nad městem, kde kvůli vznikly altány, vyhlídky, prameny i drobné utilitární stavby. Součástí této infrastruktury byly právě i lesní toalety.

Holubí balet a zajíc v úprku. Lázeňské lesy se pochlubily fotkou z mýtiny

Podle historiků se jich v lesích nacházelo větší množství. „Na technické mapě z roku 1978 je zakresleno 22 lesních záchodků, a to patrně jen jejich část, protože podle odborníků se kolem roku 1900 nacházelo v lesích 117 záchodků,“ upozornil Pavel Reiser, bývalý dlouholetý zaměstnanec LLPKV, který se věnuje historii tamních lesů.

Poslední dochovanou historickou lesní toaletu u Beethovenovy stezky v Karlových Varech se podařilo zachránit. Dřív jich tam bylo 117.
Poslední dochovanou historickou lesní toaletu u Beethovenovy stezky v Karlových Varech se podařilo zachránit.
Poslední dochovanou historickou lesní toaletu u Beethovenovy stezky v Karlových Varech se podařilo zachránit. Dřív jich tam bylo 117. Na snímku je suchý záchod před rekonstrukcí.
Poslední dochovanou historickou lesní toaletu u Beethovenovy stezky v Karlových Varech se podařilo zachránit. Dřív jich tam bylo 117. Na snímku je suchý záchod před rekonstrukcí.
Od 80. let minulého století byly ale suché toalety z hygienických důvodů likvidovány a často po nich zbyly jen torza zděných jímek.

Opravený objekt u Beethovenovy stezky je posledním dochovaným exemplářem svého druhu v terapeutické krajině Karlových Varů. Objevil ho archeolog karlovarského muzea Jiří Klsák.

Vyhlídka Karla IV. je opravena, rekonstrukce se podařila na třetí pokus

„Ztráta objektu by znamenala definitivní zánik hmotného svědectví o tom, jak fungovala lázeňská infrastruktura v době největšího rozkvětu Karlových Varů,“ dodal Lubomír Zeman z Národního památkového ústavu Loket, jenž se na obnově též podílel.

Návštěvníci stezky ´kadibudku´ mohou využívat. Náklady na obnovu činily téměř 112 tisíc korun.

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

Turisté Loket zatěžují víc, než kolik přinášejí. Kraj zvažuje, že se inspiruje Florencií

Goticko-románský hrad Loket na Karlovarsku

Čím víc turistů, tím větší příjmy pro město? Ne vždy to platí. Příkladem může být Loket, jedno z nejnavštěvovanějších měst v Karlovarském kraji. Víc návštěvníků ale přináší zvýšené náklady na úklid,...

Policisté našli pohřešovanou ženu, která mluvila o sebevraždě. Je v pořádku

ilustrační snímek

Policisté našli dvaačtyřicetiletou ženu z Jablonecka, která hovořila o sebevraždě. Vypátrali ji v Ústeckém kraji a je v pořádku. Svědci ji předtím zahlédli v Karlových Varech.

Piráti silnic překročili rychlost o desítky kilometrů v hodině, hned přišli o papíry

Řidiči na Karlovarsku překročili rychlost o desítky kilometrů, přišli o papíry

Dopravní policisté z Karlovarska sebrali řidičské průkazy hned dvěma šoférům. První se na silnici první třídy kolem jejich radaru prohnal rychlostí téměř 120km/h, druhý na dálnici jel skoro...

Když to na výletníka přišlo. V lázeňských lesích měli 120 kadibudek, zůstala jediná

Poslední dochovanou historickou lesní toaletu u Beethovenovy stezky v Karlových...

Poslední lesní toaletu z přelomu 19. a 20. století se podařilo dochovat na původním místě v lázeňských lesích pod Vítkovou horou u Beethovenovy stezky v Karlových Varech. Suchých záchodků, které byly...

16. března 2026  13:06

Radnice v Aši koupila vilu, v níž sídlí ordinace. Služby rozšíří

Vilu v Klostermannově ulici, která funguje jako menší zdravotní středisko,...

Město Aš koupilo vilu v Klostermannově ulici, která funguje jako menší zdravotní středisko. Ordinace zdejších lékařů plánuje zachovat a rozšířit. Prostor, kde aktuálně sídlí zubní, oční a praktický...

15. března 2026  7:24

Na farmě u Hazlova děti zjišťují, že zelenina neroste v supermarketu

Rodinná farma Kořeny v Lipné u Hazlova spolupracuje se základními a středními...

Když před čtyřmi lety vznikla v Lipné u Hazlova rodinná farma Kořeny s cílem pěstovat kvalitní zeleninu, ovoce a bylinky, mnozí ze zemědělců v okolí si klepali na čelo. Jenže se ukázalo, že to...

14. března 2026  8:08

Sokolovská ortopedie posiluje, nový primář přináší zkušenosti z Německa

Délka pobytu na operačním sále je kolem půl hodiny. Pacientovi zůstane pouze...

Sokolovská ortopedie prochází výraznou proměnou. V čele oddělení stanul nový primář s bohatými zkušenostmi z přední německé kliniky, tým se specializuje a pacientům jsou k dispozici výkony, které se...

13. března 2026  10:17

Policisté našli pohřešovanou ženu, která mluvila o sebevraždě. Je v pořádku

ilustrační snímek

Policisté našli dvaačtyřicetiletou ženu z Jablonecka, která hovořila o sebevraždě. Vypátrali ji v Ústeckém kraji a je v pořádku. Svědci ji předtím zahlédli v Karlových Varech.

11. března 2026  12:35,  aktualizováno  13. 3. 9:51

Závěr je trpký, musíme to spolknout, řekl Varaďa. Patera chválil speciální formace

Předkolo play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Vítkovice Ridera - HC...

Karlovarští hokejisté si stejně jako v minulé sezoně poradili v předkole play off s Vítkovicemi. Tentokrát ale jednoznačně – sérii ovládli 3:0, když dvě domácí výhry stvrdili vítězstvím 2:1 v...

13. března 2026

Piráti silnic překročili rychlost o desítky kilometrů v hodině, hned přišli o papíry

Řidiči na Karlovarsku překročili rychlost o desítky kilometrů, přišli o papíry

Dopravní policisté z Karlovarska sebrali řidičské průkazy hned dvěma šoférům. První se na silnici první třídy kolem jejich radaru prohnal rychlostí téměř 120km/h, druhý na dálnici jel skoro...

12. března 2026  14:07

Bezohledný a bezcitný. Manipulátor zotročovaným dívkám zničil život, řekl soud

Obžalovaný Roman M. u Vrchního soudu v Praze (12. března 2026)

Roman M. z Karlových Varů si odpyká deset let vězení za dlouhodobé znásilňování, týrání a vydírání tří dívek, s nimiž se postupně seznámil přes internet. Trest mu dnes pravomocně potvrdil pražský...

12. března 2026  13:19

Druhá výhra? Jen střípek do skládačky, vědí Vary. Vítkovice hlásí: Vrátíme se!

Karlovarští hokejisté se radují z gólu v prvním utkání předkola play off proti...

Když před rokem vyhráli hokejisté Vítkovic druhé utkání předkola play off na ledě Energie, vyrovnali stav série na 1:1 a dramatická bitva nakonec skončila až v pátém duelu. Zatím se však historie...

12. března 2026  10:31

Dva stoly, jeden příběh. Výstava o Vile Lil začíná v Mariánských Lázních

Maxmilián Halbmayer, první majitel ikonické Vily Lil v Mariánských Lázních

Tak trochu jiná výstava začíná ve čtvrtek v domě Chopin v Mariánských Lázních. Projekt nazvaný Dva stoly představí dva pohledy na příběh ikonické Vily Lil a jejího prvního majitele, mecenáše...

12. března 2026  9:51

Dva zápasy ve Varech, jeden v Jihlavě. Hokejisté znají plány pro přípravu na MS

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Čeští hokejisté se v přípravě před květnovým mistrovstvím světa ve Švýcarsku představí v Karlových Varech a v Jihlavě. Na západě Čech změří 16. a 17. dubna síly s Německem, v nové jihlavské aréně je...

11. března 2026

Stačí přinést ranní moč. Lékaři nabídnou bezplatné vyšetření ledvin

Ilustrační fotografie

Nemocné ledviny většinou nebolí. Ale jak poznat, že nejsou v pořádku? Jednoduše. Přijít ve čtvrtek 12. března na preventivní vyšetření. V rámci Světového dne ledvin se od 9 do 13 hodin otevřou...

11. března 2026  9:38

