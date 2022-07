Kvůli suchu platí v kraji první zákaz odebírat vodu, další budou přibývat

„Je sucho, to je neoddiskutovatelné. Z našeho pohledu by tedy bylo fajn, kdyby zákazy odběru povrchových vod platily i jinde. Podněty jsme na obce s rozšířenou působností dávali,“ konstatoval Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře.

Z materiálů, které Povodí Ohře pravidelně vydává, vyplývá, že například karlovarský magistrát dostává podobné podněty už od poloviny června.

Jednotlivé vodoprávní úřady podle mluvčího Povodí Ohře situaci pozorují a zvažují, zda zákaz vydat. „Je možné, že na některých vodních tocích k tomuto opatření přistoupí, na jiných ne,“ naznačil mluvčí další možný vývoj.

Deště nemusí být spásou

Území, kterého se týká možnost omezit odběr vody, se táhne od Karlových Varů na sever i na jih. „Tedy od Krušných hor až do Českého lesa,“ upřesnil Svejkovský.

Srážky jako by se regionu vyhýbaly. A i když zaprší, nemusí to nutně znamenat radikální zlepšení situace. „Je časté, že se po deštích hladina vodních toků zvedne. Ale to může být pouze chvilková záležitost,“ vysvětlil mluvčí.

Důvodem je, že podzemní zdroje vody, které jinak ty povrchové sytí, zůstanou i přes déšť prázdné. Většinu zákazů, které jsou aktuálně platné pro povodí Ohře, vydávají úřady do odvolání.

Otročínský potok je ovšem jednou z výjimek, kdy zákaz platí ke konkrétnímu datu, kterým je 31. říjen. „Je to den, kdy končí takzvaný hydrologický rok. Po tomto datu se obecně situace zlepšuje,“ vysvětlil Jan Svejkovský s tím, že ale i tento daty ohraničený zákaz lze v případě příznivé situace odvolat.

Pitné vody je dost

Ačkoliv situace v řekách a potocích není aktuálně nejlepší, o zdroje pitné vody nouze není. V nádržích, které jsou dimenzované tak, aby i v období sucha dokázaly pokrýt potřeby pitné vody, je podle Jana Svejkovského i za situace, která panuje, vody dostatek. „V tomto ohledu nemáme stres,“ ubezpečil.

Už od června ovšem klesá hladina vody v Jesenické přehradě. Snižování stavu vody je ale vodohospodáři řízené a souvisí s chystanou stavbou, která má eliminovat takzvané abrazivní sruby na březích vodní nádrže. Stavba jako taková začne letos v září a potrvá až do jara příštího roku.

Abraze se projevuje zatrháváním břehů a odpadáváním zeminy do nádrže. Tento proces je podle vodohospodářů cyklický a rozšiřuje se na okolní pozemky. V minulosti se už kvůli němu na Jesenici břehy sanovaly v několika etapách.

„Pokles hladiny v této situaci, kdy se řídíme mimořádnou manipulací, bude mezi jedním až dvěma centimetry za den. Aktuální hodnota bude záviset na množství srážek,“ řekl k řízenému odpouštění Jesenice Jan Svejkovský.

Podle Českého hydrometeorologického úřadu mělo být nejteplejším dnem týdne pondělí, v pátek by do Česka měly přijít významnější srážky.