Přivaděč vody do Kopanin na Ašsku nahradí za sucha cisterny

Nahradí tak cisterny, které byly v době nedostatku pro tamní obyvatele jediným zdrojem pitné vody.

„Stavba vodovodu a kanalizace v této oblasti je téma, které se řeší už řadu let, v poslední době velmi intenzivně. Vzhledem k tomu, že se jedná o investici vyžadující velký objem finančních prostředků, snaží se ašská radnice ve spolupráci se společností Chevak Cheb řešit tuto stavbu po etapách. Nyní se tak chystá stavba přivaděče z obce Podhradí až do Kopanin. Stálé odběrné místo zde nahradí cisterny, které sem v době nedostatku vody město Aš nechává přistavovat,“ vysvětluje mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

Doplňuje, že město nechá zpracovat projektovou dokumentaci pro rozvody vody a kanalizace v Kopaninách do stadia územního rozhodnutí a poté otevře diskuzi s občany o tom, zda budou mít o připojení na nové sítě zájem.

Řada přijde i na kanalizaci

„Předpokládáme, že se stavbou se začne v roce 2023. Zároveň s vodovodním přivaděčem bude pod zem položeno i kanalizační potrubí,“ upřesňuje Vrbata s tím, že v současné době je pro obyvatele lokality důležitý nejen dostatek pitné vody, ale i připojení na kanalizaci.

„Podmínky pro provozování septiků se totiž velmi zpřísnily. Například velikost jímky a četnost vyvážení musí odpovídat spotřebě vody v domácnosti. Výjimkou nebudou ani kontroly technického stavu jímek, tedy funkčnosti a zejména nepropustnosti. Majitelé nemovitostí zároveň mají povinnost předložit při kontrole doklady o odvozu odpadních vod z jímky za období posledních dvou let. Při porušení povinností hrozí pokuta až 20 tisíc korun,“ upozorňuje Vrbata.

Ten také připomíná, že podle loňského průzkumu se chtěla na vodovod a kanalizaci připojit jen přibližně polovina majitelů nemovitostí v dotčených obcích.

Zájem má zhruba polovina obyvatel

„V Kopaninách mělo zájem asi 57 procent majitelů, v Doubravě 45 a v Mokřinách 50 procent. Celkem se jedná o 152 domů, jejichž majitelé se měli k připojení vyjádřit. Z toho v Kopaninách stojí 72, v Doubravě 54 a Dolních Mokřinách 26 domů. Propočtené investiční náklady na celou stavbu jsou přibližně 100 milionů korun. Pro získání státní podpory je nutné, aby se připojila většina, konkrétně alespoň 90 procent z celkového počtu 152 objektů,“ upřesnil Vrbata.

Správce sítě, společnost Chevak Cheb, by prostřednictvím dotace mohla získat na stavbu příspěvek ve výši až pětašedesáti procent nákladů. Zbytek bude muset dofinancovat město ze svého. Na svých bedrech by neslo i riziko, že se k nově vybudovanému vodovodu lidé nepřipojí. „Pak by muselo dotaci vracet,“ dodal Vrbata.