„Z mostu už se stala turistická atrakce. Lidí chodilo skutečně hodně,“ konstatovala Dana Zikešová, mluvčí státního podniku Povodí Ohře. Správci přehrady se proto rozhodli vstup na most zakázat.
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„Jeho konstrukce zcela určitě nebude v pořádku. Nevíme, co by pod náporem turistů mohla udělat,“ naznačila Zikešová fakt, že za zákazem vstupu jsou obavy o bezpečnost turistů. Vypadá to přitom, že je staré mostní dílo bude lákat ještě dlouho.
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Hladina přehradní nádrže Březová totiž dále klesá. „Současný přítok je 90 litrů za sekundu, odtok pak 170 litrů,“ potvrdila mluvčí Povodí Ohře.
Správce toku je proto připravený odtok z nádrže ještě snížit. „O dalších 20 až 30 litrů,“ upřesnila Zikešová. Záležet bude na tom, kolik avizovaných srážek v lokalitě spadne. Pokud jich nebude dost, vodohospodáři odtok sníží pravděpodobně v pátek.
Povodí Ohře má povolení snížit odtok z Březové až na 100 litrů za sekundu.