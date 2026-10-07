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Turistů už bylo moc. V Březové zakázali vstup na historický most, který odkrylo sucho

Autor:
  14:28
S ohledem na bezpečnost turistů zakázali pracovníci Povodí Ohře vstup na...

S ohledem na bezpečnost turistů zakázali pracovníci Povodí Ohře vstup na historický most, který v přehradě Březová odhalilo letošní sucho. | foto: Povodí Ohře

S ohledem na bezpečnost turistů zakázali pracovníci Povodí Ohře vstup na...
Kvůli suchu se nad hladinou Březové objevily zbytky historického mostu, který...
Kvůli suchu se nad hladinou Březové objevily zbytky historického mostu, který...
Hladina přehrady Březová na Karlovarsku je na rekordně nízké úrovni. Kvůli tomu...
19 fotografií
Historický most, který se ještě ve 30. letech minulého století klenul nad korytem Teplé a který poté zaplavily vody přehradní nádrže Březová, je uzavřený. Povodí Ohře tím s ohledem na bezpečnost reaguje na obrovský zájem turistů o tuto kuriozitu.

„Z mostu už se stala turistická atrakce. Lidí chodilo skutečně hodně,“ konstatovala Dana Zikešová, mluvčí státního podniku Povodí Ohře. Správci přehrady se proto rozhodli vstup na most zakázat.

OBRAZEM: Takto suchou přehradu Březová 20 let nikdo neviděl, láká spousty zvědavců

„Jeho konstrukce zcela určitě nebude v pořádku. Nevíme, co by pod náporem turistů mohla udělat,“ naznačila Zikešová fakt, že za zákazem vstupu jsou obavy o bezpečnost turistů. Vypadá to přitom, že je staré mostní dílo bude lákat ještě dlouho.

Sucho odhalilo historický most v přehradě Březová u Karlových Varů

Hladina přehradní nádrže Březová totiž dále klesá. „Současný přítok je 90 litrů za sekundu, odtok pak 170 litrů,“ potvrdila mluvčí Povodí Ohře.

S ohledem na bezpečnost turistů zakázali pracovníci Povodí Ohře vstup na historický most, který v přehradě Březová odhalilo letošní sucho.
S ohledem na bezpečnost turistů zakázali pracovníci Povodí Ohře vstup na historický most, který v přehradě Březová odhalilo letošní sucho.
Kvůli suchu se nad hladinou Březové objevily zbytky historického mostu, který se do dokončení stavby přehrady klenul nad říčkou Teplá. Stal se vyhledávaným cílem turistů. (1. října 2026)
Kvůli suchu se nad hladinou Březové objevily zbytky historického mostu, který se do dokončení stavby přehrady klenul nad říčkou Teplá. Stal se vyhledávaným cílem turistů. (1. října 2026)
19 fotografií

Správce toku je proto připravený odtok z nádrže ještě snížit. „O dalších 20 až 30 litrů,“ upřesnila Zikešová. Záležet bude na tom, kolik avizovaných srážek v lokalitě spadne. Pokud jich nebude dost, vodohospodáři odtok sníží pravděpodobně v pátek.

Sucho v České republiceZobrazit

Povodí Ohře má povolení snížit odtok z Březové až na 100 litrů za sekundu.

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