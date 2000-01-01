náhledy
Netradiční pohled na přehradu Březová u Karlových Varů nabízí letošní extrémně suché počasí. Kvůli němu se nad hladinou objevily zbytky historického mostu, který se v minulosti klenul nad říčkou Teplá. Ta je v současné době hlavním zdrojem vody pro přehradu.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Informace o situaci se rychle roznesla. Řada lidí si proto v těchto dnech vzácnou příležitost projít se po mostě nenechává ujít.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Jeho těleso je za normálních okolností hluboko pod hladinou přehradní nádrže Březová.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Most byl naposledy vidět v roce 2003, kdy vodohospodáři přehradu vypustili kvůli kontrole hráze.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Historický most zmizel pod hladinou ve třicátých letech minulého století, kdy vznikla přehradní nádrž Březová.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Podobná situace je i jinde v republice. Například Lipno je plné už jen z poloviny a vody dále ubývá. Z přehrady se proto postupně vynořují pozůstatky původních sídel.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Tady byla ještě nedávno voda. Sucho změnilo přehradu Březová v bahnitou planinu.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Hladina přehradní nádrže Březová u Karlových Varů je extrémně nízko. Situaci se Povodí Ohře podařilo stabilizovat snížením odtoku.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Z přehrady v současné době odtéká 160 litrů vody za sekundu. Povodí Ohře může odtok snížit až na 100 litrů za sekundu.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
O několik set metrů výše proti proudu Teplé je ale vidět, jak moc hladina přehradní nádrže ustoupila.
Autor: Martin Polívka, MAFRA