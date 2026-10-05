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5. října 2026
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5. října 2026
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Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....
Netradiční pohled na přehradu Březová u Karlových Varů nabízí letošní extrémně suché počasí. Kvůli němu se nad hladinou objevily zbytky historického mostu, který se v minulosti klenul nad říčkou...
Snový start do hokejové extraligy zatím prožívá Třinec. Slezané sedmou výhrou v základní hrací době na úvod sezony vyrovnali rekord soutěže, tentokrát doma přehráli Litvínov 3:2. Pardubice zdolaly...
Případ, jaký česká justice zřejmě nepamatuje. Státní zástupce obžaloval bývalou soudní zapisovatelku za to, že téměř sedm let pronásledovala svého kolegu soudce. Klade jí za vinu opakované volání...
Hladina přehrady Březová u Karlových Varů vytrvale klesá a kvůli nedostatku trvalejších srážek se už dostává na nejnižší úroveň za posledních zhruba 20 let. Podle mluvčí Povodí Ohře Dany Zikešové se...
Především jako ochrana Karlových Varů před povodněmi vznikla ve 30. letech minulého století přehrada Březová. Ta se letos dostala na historicky nejnižší stav zapříčiněný suchem. V minulosti ji...
Pozůstatky rozsáhlého důlního a úpravárenského areálu Sauersack v Krušných horách u zaniklé obce Rolava na Karlovarsku zkoumá tým archeologů a strojařů ze Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Cílem...
Bylo jí sotva čtrnáct let, když v koncentračním táboře Svatava držela v náručí svou umírající maminku. Teď takřka šestadevadesátiletá Eva Erbenová stanula na místě masového hrobu vězenkyň tábora. V...
Netradiční pohled na přehradu Březová u Karlových Varů nabízí letošní extrémně suché počasí. Kvůli němu se nad hladinou objevily zbytky historického mostu, který se v minulosti klenul nad říčkou...
Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....
Do 31. října běží výzva Karlových Varů na dárce vánočního stromu pro letošní rok. Ideální je dobře rostlý smrk. V kanceláři Lázeňských lesů a parků se zatím sešly tři nabídky, dvě z toho od...
Oprava mostu na silnici mezi Vřesovou a Vintířovem u Staré Chodovské na Sokolovsku potrvá déle, než původně avizované tři měsíce. Důvodem je špatný stav skrytých částí mostní konstrukce. Problémy se...
Snový start do hokejové extraligy zatím prožívá Třinec. Slezané sedmou výhrou v základní hrací době na úvod sezony vyrovnali rekord soutěže, tentokrát doma přehráli Litvínov 3:2. Pardubice zdolaly...
Otevřené nebe nad Krušnými horami je název fotografické soutěže, kterou vyhlásila skupina Sev.en Česká energie. Autoři poslali celkem 45 snímků. O tom nejhezčím z nich může ve virtuální galerii...
Nepříjemné překvapení čekalo na majitele rodinného domu v malé obci na Bochovsku. Neznámý pachatel vnikl do objektu, kde odcizil a poničil věci za 170 tisíc korun. Bezpečnostní kamera na domě...
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Za 17 milionů korun koupí ašská radnice někdejší hotel Goethe v Čapkově ulici. Zastupitelé, kteří se kvůli tomu mimořádně sešli, dali záměru zelenou. Důvodem byly obavy, aby ve městě nevznikla další...
Ukázky jedlých, nejedlých i jedovatých hub, ochutnávky houbových jídel, přednášky i rady, jak jednotlivé druhy rozpoznat. V Mariánských Lázních vrcholí přípravy na tradiční podzimní výstavu hub,...