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OBRAZEM: Takto suchou přehradu Březová 20 let nikdo neviděl, láká spousty zvědavců

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Kvůli suchu se nad hladinou Březové objevily zbytky historického mostu, který... Kvůli suchu se nad hladinou Březové objevily zbytky historického mostu, který... Zbytky historického mostu přes Teplou. (1. října 2026) Kvůli suchu se nad hladinou Březové objevily zbytky historického mostu, který... Kvůli suchu se nad hladinou Březové objevily zbytky historického mostu, který... Kvůli suchu se nad hladinou Březové objevily zbytky historického mostu, který... Tady byla ještě nedávno voda. Sucho změnilo přehradu Březová v bahnitou... Tady byla ještě nedávno voda. Sucho změnilo přehradu Březová v bahnitou... Hladina přehradní nádrže Březová u Karlových Varů je extrémně nízko. Situaci se... Hladina přehradní nádrže Březová je rekordně nízko. (1. října 2026) Pohled z přehradní hráze. (1. října 2026) Z přehrady v současné době odtéká 160 litrů vody za sekundu. Povodí Ohře může...
Netradiční pohled na přehradu Březová u Karlových Varů nabízí letošní extrémně suché počasí. Kvůli němu se nad hladinou objevily zbytky historického mostu, který se v minulosti klenul nad říčkou Teplá. Ta je v současné době hlavním zdrojem vody pro přehradu.

5. října 2026

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