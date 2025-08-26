Kdysi důl, v budoucnu turistický ráj. Těžaři začnou měnit jezero Medard

Podle předsedy představenstva SUAS Group Rudolfa Borýska se chystaná stezka stane páteřní komunikací pro budoucí rozvoj celé lokality.
Projekt je jedním z pilířů transformace Karlovarského kraje i jednou z priorit dotačního programu Spravedlivá transformace. Měl by přeměnit bývalý hnědouhelný lom na atraktivní území pro různé aktivity.
„Medard je symbolem transformace celého kraje. Kdysi dávno důl, dnes největší umělé jezero v republice a zítra to může být turistický ráj. Multifunkční stezka je klíčem k celému území a první etapou zpřístupnění lokality, na kterou budou navazovat další etapy rozvoje. Nejprve musíme lidem umožnit bezpečný pohyb v místě, proto je třeba zajistit jeho dostupnost,“ řekl Borýsek.
U jezera Medard začnou stavět multifunkční stezku, 15 let po startu napouštění
„Na sociálních sítích se objevilo, že jde o cyklostezku za 650 milionů korun, to je samozřejmě zjednodušený pohled. Kromě multifunkční stezky pro pěší, inline bruslení a cyklistiku vzniknou dvě velká parkoviště, každé pro více než 200 vozů, a počítáme i s autobusy,“ naznačil Borýsek.
Na straně od Svatavy bude infocentrum, na straně od Habartova muzeum s expozicí o historii těžby. „Samozřejmostí je sociální zázemí. Kolem jezera vzniknou vyhlídková místa, piknik pointy i hrací plochy pro děti. Jen samotné úpravy terénu budou značně rozsáhlé,“ doplnil předseda představenstva s tím, že by stavba měla být dokončena v polovině roku 2027.
SUAS Group posílila tým pro Real Estate, tedy přípravu nemovitostí. Tým začne pracovat na ekonomických a obchodních příležitostech. „Jednáme o změnách územních plánů, pracujeme na přípravě dalších investic. Někde musíme začít, první příležitosti bychom chtěli mít připravené někdy v polovině roku 2027,“ uvedl Borýsek.
Podle něj jde u jezera Medard o tak velké území a různorodé možnosti, že nelze nyní říct, zda některé záměry bude realizovat sama SUAS Group, nebo zvolí spolupráci s nějakým partnerem. Případně některý projekt přenechá k realizaci někomu jinému.
Jezero Medard změnilo krajinu k lepšímu, teď jeho okolí čeká další rozvoj
„Tato lokalita může teoreticky pojmout stovky, možná tisíce domů. To znamená tisíce lidí. Ale je to projekt na dlouhou dobu, třeba na 50 let. Musíme postupovat s velkou rozvahou a území rozvíjet s ohledem na jeho potenciál,“ řekl Rudolf Borýsek.
Jezero Medard se rozkládá na ploše téměř 500 hektarů a vzniklo zatopením bývalých lomů Medard a Libík. Plány pro jezero zahrnují vznik cyklostezek, pláží, přístavišť pro lodě a sportovišť, ale i bytovou výstavbu. Svými rozměry je Medard největší umělé jezero v Česku. Při své hloubce až 50 metrů se ale množstvím vody Medard blíží i velkým přehradám.