Vary mají plán, jak dostat do města studium fyzioterapie. Vsadí na praxi

U přijímacích zkoušek do bakalářského oboru fyzioterapie, který v krajském městě zvažovala lékařská fakulta otevřít, uspěli pouze dva studenti (podrobněji v článku Karlovarští radní stále bojují za otevření lékařské fakulty ve městě).

Z plánu kvůli tomu sešlo, nicméně ani nová karlovarská vláda se nevzdává. Zástupci města v čele s primátorkou Andreou Pfeffer Ferklovou (za ANO) v jednáních s fakultou pokračují.

„Obě strany odsouhlasily podporu projektu, aby zde vznikla pobočka fyzioterapie vyučovaná 3. lékařskou fakultou,“ oznámila primátorka.

Problém podle ní spočívá v tom, aby byl dostatek profesorů, kteří by v Karlových Varech vyučovali. „Proto teď jednáme o tom, za jakých podmínek by sem byli ochotni přijít a fyzioterapie se mohla otevřít,“ uvedla.

Ve hře je podle ní přesun oboru fyzioterapie do Karlových Varů, dále to, že by se v nich konala jen část výuky, anebo tady fungoval pouze první ročník. V takovém případě by vyučující museli na západ Čech dojíždět. „To by znamenalo, že to tady pro ně musíme trochu zatraktivnit,“ poznamenala Andrea Pfeffer Ferklová.

Zástupci města by podle ní mohli studenty i profesory navnadit na praxi, neboť fyzioterapií se zabývá řada lázeňských domů. Primátorka odhaduje, že o přijímacím řízení bude jasno do května. „Určitě se nás nebude týkat rok 2019, ale reálný by mohl být rok 2020,“ řekla.

Děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Petr Widimský případná velká očekávání mírní. „Návštěva paní primátorky na fakultě proběhla ve velmi přátelském duchu, nicméně jsem ji podrobně informoval o všech problémech s tímto záměrem spojených. Měl jsem pocit, že našim argumentům plně porozuměla. Nadále zůstávám spíše skeptický, byť jsme si ještě neřekli definitivní ne,“ uvedl.

Snahu nového vedení přivítal lídr opoziční Karlovarské občanské alternativy, kterým je exprimátor Petr Kulhánek. Právě za jeho vlády začali zástupci města usilovat o příchod 3. lékařské fakulty. Jak podotkl, o svém odvolání z pracovní skupiny pro přípravu studia se dozvěděl nejdříve z médií, nikoli od vedení města. Přestože i v této věci nabízel během předání agendy primátorce pomoc.

„Jsem rád, že alespoň tento záměr vedení města přebírá a bude v komunikaci a přípravě studia 3. lékařské fakulty v Karlových Varech pokračovat,“ komentoval. Podle něj je důležité stavět na tom, co se již podařilo. Tedy na výuce předmětů, která se v Karlových Varech již odehrává.

„Samozřejmě cílový stav stále zůstává. Zahájit prezenční studium fyzioterapie. K němu vede pouze cesta intenzivní komunikace s vedením fakulty na téma parametrů přijímacího řízení a umožnění studia ve Varech těm, kteří úspěšně složili přijímačky, ale z kapacitních důvodů se do Prahy nedostali,“ řekl Petr Kulhánek. Právě to byla vize předešlého vedení města. Fakulta ji ale odmítla a dva úspěšné studenty přijala do Prahy.

Střízlivým pohledem se na úsilí o příchod 3. lékařské fakulty snaží dívat opoziční Piráti. „Každá snaha o veřejné vysokoškolské studium v Karlových Varech je pochopitelně více než vítána. Nicméně z předchozích jednání s Univerzitou Karlovou mám silný pocit, zda jsme pro ně vyrovnaný partner, jestli k tomu 3. lékařská fakulta přistupuje se stejnou vážností a snahou,“ konstatoval lídr karlovarských Pirátů Jindřich Čermák.

Podle něj je pro budoucnost smysluplnější, napnout síly k potenciálu balneologického výzkumného ústavu, který by se mohl přetavit v plnohodnotnou vysokou školu.

Vznik balneologického institutu coby veřejně výzkumné instituce plánuje kraj, zástupci Karlových Varů by si přáli, aby sídlila právě u nich. Jak již dříve primátorka uvedla, prostory by institut mohl najít ve školní budově Jana Palacha. Právě v něm by mohla sídlit i 3. lékařská fakulta.