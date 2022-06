Soulad s historií i nový most. Takové má být centrum Varů za třicet let

Jak by mohlo vypadat širší centrum Karlových Varů za 20 až 30 let, naznačuje studie, kterou se zabývali karlovarští radní. Podle náměstka Petra Bursíka jde o idealizovanou podobu toho, jak by se město mohlo postupnými kroky měnit.