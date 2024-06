Zachránilo ho, že propadl streetworkoutu. Teď sám mladým ukazuje lepší cestu

„V podstatě jsem se hledal. Dost dlouho mi trvalo, než jsem pochopil, že život může být úplně jiný, lepší. Otevřela mi oči až dcera. Když se narodila, tak jsem si řekl, proč nezkusit změnu? Díky přítelkyni, která mě po celou dobu podporovala, se mi podařilo začít nový život. Ale přiznávám, bylo to těžké,“ vzpomíná Marek Berky na začátky svého snažení.

Vzdát se však nechtěl. Zakousl se a cítil, že je s každým tréninkem silnější. Po čase se pro něj cvičení stalo drogou. „Trénoval jsem denně za každého počasí. V mrazu byly workoutové tyče tak namrzlé, až se mi k nim lepily rukavice. Na hřiště jsem chodil i v noci, po odpolední směně v práci. Dodnes tomu říkám batmanské tréninky,“ směje se Marek, který byl zpočátku na hřišti sám.

Postupně se k němu začali přidávat další nadšenci a skupina se rozrůstala. Tehdy ho napadlo, že právě cvičení by mohlo pomoci. Že by mohlo nabídnout především dětem a mladým lidem alternativu, jak trávit volný čas, jak nežít jen poflakováním na ulici. Založil na Facebooku skupinu Street Workout Marek Bery, začal pořádat tréninky pro veřejnost a jezdit na streetworkoutové závody. Postupně se vypracoval a vedle své práce trénuje streetworkout pod záštitou domu dětí v Habartově.

„Ve sportu jsem našel sám sebe. Díky němu jsem pochopil, co je v životě důležité, a začal jsem na sobě pracovat. A protože se dost dětí chodilo koukat, začal jsem je do svých tréninků na hřišti zapojovat. Nabídl jsem jim jinou alternativu, jak trávit volný čas, jak odolat lákadlům, jako jsou cigarety, alkohol a drogy… A ono to funguje. Dává to smysl,“ pokyvuje hlavou Bery.

V epicentru sociálního vyloučení

Přiznává, že ne vždycky se restart povede. „Někteří na sobě začnou pracovat, ale po čase spadnou do problémů znovu. Chce to vůli a vydržet. Pak se drogou stává cvičení. Důkazem, že to jde, jsou mladí lidé kolem. Dokázali se vzepřít a dnes si uvědomují, že život je o něčem jiném než o drogách a sociálních dávkách,“ rozhlíží se a dodává, že v Habartově je velké množství rodin, které se potýkají se sociálním vyloučením. Právě takovým se tým kolem něj snaží společně pomáhat.

„Sport je způsob, jak děti vrátit na správnou cestu, jak omezit drogy a kriminalitu v našem městě. Přijít k nám může kdokoli, fungujeme bez zápisů či příspěvků. Tým Street Workout Habartov je zcela volné uskupení. Jsme prostě parta lidí, která má společný zájem. Pořádáme i různé dobročinné akce. Naposledy na pomoc chebskému hospicu,“ konstatuje.

Akce Kliky pro Hospic Sv. Jiří se zúčastnilo 87 lidí, kteří dohromady udělali 23 500 kliků. Charitu podpořilo i město Habartov, jehož vedení slíbilo přidat do sbírky částku 15 tisíc korun, pokud se podaří udělat alespoň 15 tisíc kliků. Celkem se vybralo 26 255 korun, které hospic využije na nákup léků, zdravotnického materiálu a pomůcek pro nevyléčitelně nemocné.