O dalším osudu karlovarské keramické školy rozhodnou architekti

Vývoj kolem školní budovy by chtěl kraj posunout nejlépe do konce roku. Právě on je majitelem této takzvané keramické školy, jejíž nejstarší budova je řadu měsíců nepřístupná kvůli havarijnímu stavu.

„Do konce roku je představa, že bychom už konečně dotáhli, jak to bude vypadat, a začali na to shánět peníze,“ řekl krajský radní pro školství Jaroslav Bradáč.

Zástupci kraje před časem vytvořili zadání architektonické studie se stavebním programem, v létě vypsali výběrové řízení. „Oslovili jsme třicet architektonických kanceláří, které mají zkušenosti s podobnou stavbou. Dostali jsme deset nabídek na zpracování studie a z nich pracovní skupina vybrala tři kanceláře, které zpracují studii,“ uvedla Jana Kaválková, vedoucí krajského oddělení územního plánování.

Doplnila také, že kanceláře dopředu znaly svůj honorář, takže nešlo o soutěž. Smlouvy s nimi už kraj podepsal a studie vznikají.

Kvůli budoucnosti keramické školy se také uskutečnila veřejná debata. Ze strany obyvatel zaznělo hned několik názorů. Nejčastěji se opakoval námět na zachování vnější podoby historické budovy spojený s potřebnou rekonstrukcí vnitřních prostor.

Podle Jaroslava Bradáče je ale stále ve hře několik možností, a to od rekonstrukce až po demolici a stavbu školy nové.

„Nikdo z nás nechtěl, aby se toto stalo. Když už tuhle smůlu máme, proč by se nemohla v Karlových Varech postavit umělecká škola na příštích sto let, která by byla pěkná, zajímavá a funkční?“ zmínil. Zároveň dodal, že staré fotografie potvrzují, že je budova postavená z vadného betonu.

Oproti tomu krajský radní pro regionální rozvoj Josef Janů se zase domnívá, že by škole prospělo, pokud by zůstalo zachované její nároží směrem na náměstí 17. listopadu. „Myslím si, že to by bylo jistě pozitivním prvkem,“ řekl v létě.

Studie budou hotové do března, poté se uskuteční další diskuze, kde se zájemci seznámí s návrhy. Na výběru se bude podílet kraj i škola.

„Věřme architektům z vybraných kanceláří, dva z nich jsou absolventi stavebního oboru naší školy, byť nežijí a nepůsobí v Karlovarském kraji, k budovám mají nějaký vztah,“ uvedla ředitelka Markéta Šlechtová.

O budoucnost školy se zajímá také Kancelář architektury města, která s krajem spolupracuje. Podle jejího ředitele Petra Kroppa by mohly Karlovy Vary transformací budovy i systému školy získat instituci, která může nabídnout vzdělání mladé generaci a perspektivní zaměstnání potenciálním vyučujícím.

„Z našeho pohledu je to dobré vykročení nejenom pro tuto instituci, ale je to i přínos pro město jako takové, které zde má šanci získat kvalitní architekturu,“ řekl.

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary působí ve městě téměř sto let, poslední dva roky je ale kvůli havarijnímu stavu nejstarší budovy nucená fungovat v provizorních podmínkách. Ty limitují každodenní provoz, kapacitu i rozvoj.

Problémy se starou budovou se objevily předloni v dubnu. Kvůli prasklinám měli studenti a učitelé zakázaný vstup do některých učeben a škola přesunula výuku do jiných prostor.

O měsíc později se museli na základě rozhodnutí stavebního úřadu urychleně vystěhovat obyvatelé tamních bytů. Budova pochází z roku 1924 a již není památkově chráněná. Památkovou ochranu jí odebralo ministerstvo kultury v červenci 2018.

Z budovy se museli odstěhovat i nájemníci