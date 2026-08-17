Podle náměstka hejtmana Martina Hurajčíka stavbu provázely problémy dlouhodobě, o změně dodavatele proto před časem uvažoval i kraj. Dotace z Operačního programu Strategická transformace ve výši 1,2 miliardy, kterou na projekt kraj plánuje čerpat, podle jeho slov v tuto chvíli ohrožena není.
„Zásadní problém vznikl po odhalení nosných konstrukcí staré školní budovy. Ukázalo se, že jejich stav je z pohledu statiky mnohem horší, než předpokládaly průzkumy. To byl spouštěč celého procesu, který následně vedl k situaci, do níž jsme se dostali,“ vysvětlil Jan Linhart, správce stavby a technický dozor.
Jeho slova potvrzuje i Jaroslav Kladiva, ředitel PKS stavby a.s. Práce podle něj už v listopadu loňského roku zastavil statik. „Investora jsme následně požádali o novou projektovou dokumentaci, abychom mohli ve stavbě pokračovat. Snažili jsme se s krajem dohodnout, ale zatím není vyřešen nový projekt ani statika objektu,“ doplnil Kladiva.
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Podle správce Linharta však dokumentace v dohodnutém termínu předložená byla. „Ovšem zhotovitel ji vyhodnotil jako nedostačující a následně odstoupil od smlouvy,“ konstatoval Linhart. Práce tak aktuálně stojí. Rozestavěné dílo bude nutné zakonzervovat, zajistit jeho stabilitu a bezpečnost. Důležité bude taky zamezit škodám, které by na obnažených konstrukcích mohlo napáchat počasí.
„Vzniklá situace nás velmi mrzí a v historii naší firmy jsme nikdy nebyli nuceni od smlouvy o dílo odstoupit. Maximálně jsme se snažili situaci řešit, ale při takto velké změně je nutné prostřednictvím generálního projektanta vypracovat řádnou změnovou projektovou dokumentaci v souladu s platnými předpisy. Bez platné změnové dokumentace, reagující na skutečný statický stav rekonstruovaných objektů, není možné v práci podle uzavřené smlouvy pokračovat,“ dodal ředitel stavební firmy.
V souvislosti s problémy na stavbě krajský úřad už v polovině července zahájil nezávazná jednání s dalšími účastníky tendru, a to podle předložených nabídek.
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„Umožňuje nám to zadávací dokumentace. Na to, že by ta možnost mohla u takto náročné rekonstrukce nastat, jsme se prozíravě připravili. Projekt to samozřejmě prodraží, protože původní zhotovitel předložil nejlevnější nabídku a momentálně začínáme jednat s těmi, jejichž nabídky byly vyšší. Ale rozdíl mezi prvním a druhým účastníkem ve výběrovém řízení byl necelých 16 milionů korun bez DPH. A i další nabídky byly nižší než projektová cena. Je třeba počítat i s tím, že dosud bylo prostavěno přibližně 80 milionů korun,“ uvedla ředitelka Krajského úřadu Květa Hryszová.
Upřesnila, že kraj je v úzkém kontaktu s poskytovatelem více než miliardové dotace a o problémech na stavbě jej pravidelně informuje. „První problémy se statikou jsme zjistili v listopadu a hned v úvodu prosince jsme tuto skutečnost oznámili poskytovateli dotace, kterým je Státní fond životního prostředí. Následně od ledna vedeme pravidelně každý měsíc diskuze nad změnou projektu i prodloužením realizace, a to až do konce roku 2029. Naposledy jsme měli konferenční jednání minulé pondělí,“ upřesnila ředitelka Hryszová.
Náměstek hejtmana Martin Hurajčík ujistil, že dotace ani její část v ohrožení není. „Máme i určitou časovou rezervu na dokončení stavby. Jediné, co je trochu nepříjemné, je skutečnost, že se dokončení stavby může o nějaký ten měsíc posunout. Ale vzhledem k tomu, že se jedná o velkou rekonstrukci takto staré budovy, se něco takového dalo čekat,“ dodal Hurajčík.