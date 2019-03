Oprava střechy finančního úřadu stržené vichřicí potrvá týdny

„Prakticky okamžitě jsme sehnali firmu, která střechu provizorně opraví,“ uvedl Jiří Bartoška, jednatel společnosti S.V.I. Rubikon, která objekt vlastní.

Zatím bude budovu před nepohodou chránit svařovaná fólie. „Z ní na střeše vznikne jakási vana a z té budeme ponorným čerpadlem odsávat vodu do okapového svodu,“ naznačil jednatel.

Škodám na objektu se ale i přes rychlou reakci zcela zabránit nepodařilo. „Počasí nám nepřeje,“ připustil Bartoška v souvislosti s tím, že déšť už promáčel stropy v nejvyšším podlaží domu v Klínovecké ulici.

Projekt na novou střechu už má majitel poškozeného objektu hotový. Firma, která ji bude stavět, už na místě pracuje. Zatím naváží materiál. „Do čtyř týdnů by měla být střecha hotová do té míry, aby plnila svůj účel,“ řekl jednatel. „Zatím děláme vše pro to, aby nevznikly další škody,“ doplnil.

Složitější bude možná situace pro majitele vozidel, která trosky střechy před domem poškodily. Vlastník objektu sice všechny kontaktoval, teď ovšem bude záležet na tom, jak se ke vzniklým škodám postaví pojišťovna.

„Proti živlům pojištění jsme. Z naší strany jsme nic nezanedbali ani nezavinili. Byli bychom proto rádi, kdyby se podařilo s pojišťovnou náhradu škody vyřídit,“ doplnil Jiří Bartoška.

Část střechy domu v Klínovecké ulici odnesl v neděli odpoledne silný vítr spojený s přechodem tlakové níže Eberhard. Prvních prací na likvidaci následků se ujali ostrovští dobrovolní hasiči a strážníci městské policie. Škodu, kterou vítr napáchal, zatím majitel objektu vyčíslenou nemá.

V přízemí domu naproti takzvané Vejškovce, kde dříve sídlil městský úřad, působí ostrovská pobočka Finančního úřadu. Problémy by se provozu dotknout neměly.

„Kdyby nastaly okolnosti, které by velely omezit provoz pracoviště, budeme veřejnost informovat obvyklým způsobem, tedy na webových stránkách finanční správy či na vývěskách,“ konstatoval bezprostředně po havárii Čestmír Kubera, ředitel Finančního úřadu pro Karlovarský kraj.