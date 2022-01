Student prožil dva dny jako ředitel stáčírny, klidně by do firmy nastoupil

„Překvapilo mě, kolik práce a úsilí stojí za výrobou jedné lahve minerálky,“ svěřil se Karel Bajgar po absolvování dvoudenní stáže.

Hlavní pozornost však věnoval technologiím, kterým se věnuje ve škole. „Tedy rozvaděčům, trafostanicím nebo rozdílům mezi novou a starou technikou používanou ve stáčírně. Zjistil jsem spoustu nových informací i to, že v Mnichově pracují fajn lidi,“ popsal Bajgar.

Za dva dny se nedá stihnout vše, přesto mladík v doprovodu ředitele výrobního závodu Magnesia Miroslava Čady prošel celý výrobní proces a na závěr své stáže se podíval i na místo, odkud ze země vyvěrá minerální voda, z níž se vyrábí Magnesia. Podíval se i do závodu Mattoni 1873 v Kyselce.

„Je to skvělý nápad, jak přiblížit proces výroby minerální vody netradiční formou v reálném prostředí,“ zhodnotil nabídku producenta minerálních vod, která směřovala přímo na sokolovskou ISŠTE, její ředitel Pavel Janus.

Možnost představil ve třídě, z jejíchž studentů vedení školy nakonec vybralo právě Karla Bajgara. Ten obdobně jako další zájemci o stínování pozice ředitele závodu Magnesia musel vypracovat kreativní úkol na téma „Jak by ses představil svým budoucím kolegům ze závodu Magnesia, pokud tam vstoupíš do zaměstnání. Vytvoř návrh příspěvku na interní facebookový profil závodu.“

Stínování není pro společnost Mattoni 1873 novinkou. V roce 2018 absolvoval motivační stáž student Vysoké školy ekonomické v Praze. V rámci projektu PročByNe dva týdny nahlížel pod pokličku vedení velké společnosti. Stínoval samotného ředitele celé firmy Alessandra Pasqualeho.

Cílené vzdělávání

Podle Pavla Januse je cílené vzdělávání studentů skvělým způsobem založeným na principu rodinné firmy. „Je to rozhodně lepší, než když absolventi školy dostanou vysvědčení a mají si sami hledat práci,“ vysvětlil ředitel ISŠTE. Podobným způsobem proto škola vzdělává v současné době 114 žáků.

Užší spolupráci se sokolovskou školou by do budoucna rád navázal i ředitel mnichovského výrobního závodu Miroslav Čada. „Mohla by vychovávat naše budoucí zaměstnance,“ naznačil záměr závodu.

V něm aktuálně pracuje 59 lidí, vzhledem k rozšiřující se výrobě by jich ovšem letos potřeboval 62. „Je důležité nové kolegy hledat i jinde než na úřadech nebo sociálních sítích. Sehnat kvalitního člověka je složité,“ podotkl Čada.

Až dokončí střední školu, možná se Karel Bajgar stane posilou mnichovského závodu. „Dokázal bych si představit, že bych sem nastoupil,“ potvrdil. „A já si pomalu začínám balit kufry. Půjdu do školy místo Karla,“ dodal se smíchem Miroslav Čada.