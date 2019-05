Je to zrůdnost, říká starosta. Boží Dar odmítl i nižší stezku v oblacích

Zmenšenou podobu stezky v oblacích, která má vzniknout v katastru Jáchymova, představili investoři zastupitelům Božího Daru. Právě nejvýše položené české město se ostře ohradilo proti vzniku projektu nazvaného Skywalk Klínovec.

Vadila například původně zvažovaná výška, přílišná blízkost vrcholu, narušení krajinného rázu, nárůst turismu a podobně (podrobněji v článku Chystaná stezka v oblacích na Klínovci budí nadšení i velké obavy).

„Snažili jsem se požadavky splnit v maximální možné míře,“ uvedl Petr Zeman, který má menšinový podíl ve společnosti Skywalk Klínovec a zároveň je spolumajitelem tamního skiareálu.

Investor posunul stezku zhruba o půl kilometru od televizní věže a výšku stezky přepracoval z původních 75 na 50 metrů. „Dnes je na úrovni střechy hotelu na Klínovci, nepřevyšuje rozhledničku a už vůbec ne dominantní televizní věž,“ doplnil Petr Zeman.

Podle většinového majitele společnosti Jiřího Rulíška, kterému patří podobná stezka v Dolní Moravě, po změně plánu už nepůjde o žádnou velkou atrakci. „Myslím si, že pro Němce to bude zajímavé. Nám tato stezka na Dolní Moravě zachránila resort,“ uvedl.

Starosta Božího Daru Jan Horník ale řekl, že ho zástupci společnosti nepřesvědčili. „Tím, že to sníží a kousek odsunou, nezmění nic na pohledech na Klínovec z Karlových Varů, ze silnice na Ostrov a podobně. Ta zrůdnost tam bude vidět vždycky a nikdy nebude patřit do krušnohorské krajinné památkové zóny,“ konstatoval.

Zároveň upozornil, že investor o záměru nemluvil se zástupci sousedního Oberwiesenthalu, z nějž bude Skywalk rovněž vidět. „Negací je hrozně moc. Podle mě je to pouťová atrakce a patří někam jinam, a to do parku Juldy Fuldy,“ poznamenal starosta.

Jiřímu Rulíškovi na zastupitelstvu řekl, ať si stezku, kterou nazval hrůzou, ponechá v Dolní Moravě s tím, že Boží Dar tam bude rád turisty posílat, či ať stezka vyroste v údolí Jáchymova. Právě jeho zastupitelé totiž projekt až na výjimky vítají.

„Na rozdíl od Božího Daru zimní sezona naplňuje naše očekávání, ale v létě tolik návštěvníků nemáme. Byli bychom rádi, kdyby se stezka stavěla, protože předpokládáme, že by navýšila návštěvnost i v letních měsících,“ zdůvodnil starosta Jáchymova Bronislav Grulich.

Zároveň připomněl, že o Klínovci coby o kopci pro turisty bylo rozhodnuto už před šedesáti lety a modernizovaný areál pomáhá městu měnit se k lepšímu. Grulich odhadl, že až bude areál kompletně dobudovaný, přinese do rozpočtu zhruba 10 milionů ročně.

Stezku vítá i starostka Loučné pod Klínovcem Jana Müllerová. „Cítíme, že každá další turistická atrakce ať už na vrcholu, nebo v údolí pomůže naší lokalitě a rozvoji,“ uvedla. Doplnila také, že Loučná zatím nemá turistům ani místním co nabídnout.

Jednatelka společnosti Služby Boží Dar Blanka Nováková ale upozornila, že představa o turistickém ruchu nejvýše položeného českého města byla jiná.

„Měli spíš tu vizi, že bychom se rozvíjeli cestou nominace do UNESCO, což je úplně z jiného soudku,“ uvedla (o cestě hornických památek do UNESCO čtěte v článku Mezinárodní rada doporučila krušnohorské hornické památky do UNESCO).

Dolnomoravská stezka v oblacích je inspirací pro Klínovec