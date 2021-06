Lidé z Jáchymova nechtějí stezku v oblacích, mají strach z kácení a aut

Přesvědčit obyvatele Jáchymova o tom, že pozitiva projektu převažují nad případnými negativy, se na veřejném projednávání záměru pokusil Petr Zeman, majitel Skiareálu Klínovec a minoritní investor Skywalku.

Proti němu seděla přibližně padesátka více či méně bojově naladěných Jáchymovanů. „Co ve finále zbude z Klínovce? Vnímám to jako ničení Krušných hor! Kam půjdete dál? Do jakých českých hor?“ zazněl z pléna jeden z nejradikálnějších názorů.

Projekt Skywalk počítá s vybudováním věže nedaleko vrcholku Klínovce. Ta by podle kritiků zničila panorama Krušných hor, které v minulosti už dost poškodila výstavba vysílače na nejvyšším bodě pohoří. Nyní by podle jednoho z původních návrhů měla v těsném sousedství televizní věže vyrůst obdobně vysoká stavba.

„S touto alternativou už ale takřka dva roky nepracujeme,“ zdůraznil Zeman.

Právě kvůli kritikům totiž investor snížil stavbu ze 75 na přibližně 50 metrů. Navíc věž vyroste výrazně dál od samotného vrcholu Klínovce.

„Nechali jsme si zpracovat vizualizaci dálkových pohledů na Klínovec z nejrůznějších úhlů. Na většině z nich stavba není vidět vůbec a když, tak jen minimálně,“ řekl Zeman.

Stavbu věže navíc ze dvou třetin zakrývají okolní stromy. Jejich osud je dalším argumentem odpůrců projektu. Obávají se totiž masivního kácení.



„Nemohu vyloučit, že se kácet bude muset. Ale rozhodně to budou jednotky stromů. Příroda je zásadní součást našeho podnikání. Lidé ji chtějí vidět. Kdybychom ji zničili, zničili bychom i své podnikání,“ vzkázal Zeman.

Problém nevidí ani se samotnou stavbou. Z řad odpůrců totiž zazněly obavy, jak se bude těžká technika dostávat doprostřed lesa. „Nejsem sice ten, kdo bude stavět, ale firma využije stávajících cest zpevněných štěrkem. A pokud to bude potřeba, může betonovat třeba pomocí vrtulníků,“ poznamenal Zeman.



Stezku podporují lázně i město Jáchymov

Na stranu investorů se postavil generální ředitel Léčebných lázní Jáchymov Eduard Bláha. „Od podstaty jsem nedůvěřivý k megalomanským projektům. Mé obavy se navíc občas potvrdily. Tento záměr na mě ovšem působí racionálně. Mám dojem, že má potenciál fungovat,“ konstatoval Bláha.

Podporu má projekt i u vedení Jáchymova. Zásadní krok, tedy prodej pozemků pod budoucí věží, však město ještě neudělalo.

„Uskutečnilo se několik jednání o podmínkách prodeje a podnájmu. Nakonec jsme se na nich shodli a prodej pozemků bude řešit zářijové zastupitelstvo,“ popsal vztah vedení města ke Skywalku starosta Bronislav Grulich.

Město by v případě, že prodej zastupitelstvo schválí, získalo šest milionů korun. Další milion by každoročně přišel do městské pokladny za pronájem pozemků pod nástupním chodníkem k samotné věži.

Projektovou dokumentaci k výstavbě stezky v oblacích v současné době posuzují orgány státní správy. Teprve po jejich kladném stanovisku může investor zažádat o stavební povolení. Kvůli tomu, že jej zatím nemá, nedokáže Petr Zeman s jistotou říct, kdy by se mohlo začít stavět.