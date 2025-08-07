Kolemjdoucí stočil řeč na sex, pak ženu před očima jejího synka zkusil znásilnit

Autor:
  13:30
Dramatické chvíle prožila na sklonku července žena v Chodově na Sokolovsku. Během procházky se k ní připojil muž, který se ji snažil znásilnit. A to před zraky jejího pětiletého syna. Ženu povalil na zem, několikrát ji udeřil a část oblečení jí svlékl. Napadená se bránila tak odhodlaně, že to útočníka nakonec odradilo.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Pětačtyřicetiletá žena se v neděli 28. července kolem sedmé hodiny večer procházela se svým malým synem po stezce. Během procházky se k ní připojil cizí muž, který se s ní dal do hovoru.

Když zabrouzdal na téma sexu, což se ženě nelíbilo, řekla svému synovi, že jdou zpátky domů. „ V tom jí muž fyzicky napadl a zezadu ji povalil na asfalt,“ popsal dramatické chvíle policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Útočník chlapce odstrčil, ženu několikrát udeřil, vulgárně jí nadával a urážel a přitom jí začal svlékat oblečení, aby s ní mohl mít styk.

„Oblečení se mu podařilo částečně svléknout a během toho ženě strčil ruku pod spodní prádlo,“ pokračuje mluvčí.

Blonďák podruhé zaútočil na tomtéž místě. První žena se bránila, druhou znásilnil

Žena se neustále bránila, chlípníka několikrát kopla do různých částí těla. Ten po chvíli všeho nechal. Ženě se mezitím podařilo i se synem utéct pryč a zavolat na tísňovou linku 158. Nakonec musela být ošetřena v nemocnici.

Policisté začali po útočníkovi okamžitě pátrat. Napadená žena jim ho velice dobře popsala a díky tomu ho velmi rychle vypátrali a zadrželi.

Devětadvacetiletého muže už kriminalisté obvinili z pokusu o znásilnění. Posledního července byl rozhodnutím Okresního soudu v Sokolově vzat do vazby, kde si počká na soud. Potrestán může být až pětiletým vězením.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Dvanáctiletá dívka porodila v karlovarské nemocnici, otcem je údajně její bratr

Zdravé dítě přivedla počátkem července v karlovarské nemocnici na svět dvanáctiletá dívka. Po porodu je v pořádku. Podle dobře informovaného zdroje přišla do nemocnice, protože si stěžovala na...

Tragédie v Karlových Varech, turistka zemřela po pádu ze schodů u hotelu

Tragicky skončila návštěva turistky v Karlových Varech. Osmačtyřicetiletá žena se smrtelně zranila, když zakopla a spadla ze schodů u hotelu. Případem se zabývali i policisté, kteří ale předběžně...

Holčička narozená v sektě zůstane pěstounům, otec verdikt zvrátí jen stěží

Marian P. neuspěl u Krajského soudu v Plzni s odvoláním proti rozsudku nižší instance, který svěřil jeho desetiměsíční dceru pěstounům. Dítě tak nadále zůstává u dlouhodobých pěstounů. Matka holčičky...

VIDEO: Srnci v říji sváděli boj přímo na silnici, zápas zachytil řidič

O tom, že začala srnčí říje a samci jsou jak smyslů zbavení, se nedávno přesvědčil jeden z řidičů na Karlovarsku. Přímo na silnici v Jáchymově před jeho autem svedli nelítostný zápas dva samci. Vůbec...

Když musíš, tak musíš. Pes z balkonu pomočil lidi sedící na lavičce

Na strážníky v Ostrově na Karlovarsku se obrátili nešťastníci, které naštvalo psí chování. Zatímco nic netušíce seděli na lavičce, hafan stojící na balkoně nad nimi se rozhodl, že si uleví. A...

Kolemjdoucí stočil řeč na sex, pak ženu před očima jejího synka zkusil znásilnit

Dramatické chvíle prožila na sklonku července žena v Chodově na Sokolovsku. Během procházky se k ní připojil muž, který se ji snažil znásilnit. A to před zraky jejího pětiletého syna. Ženu povalil na...

7. srpna 2025  13:30

Zájem o lety z Karlových Varů roste, příští rok přibudou další destinace

Letiště Karlovy Vary hlásí nebývalý zájem o přepravu do dovolenkových destinací v Bulharsku a Turecku. Lety do Antalye a Burgasu jsou zpravidla plně obsazené. Pro příští rok proto Karlovarský kraj...

7. srpna 2025  9:08

Tragédie v Karlových Varech, turistka zemřela po pádu ze schodů u hotelu

Tragicky skončila návštěva turistky v Karlových Varech. Osmačtyřicetiletá žena se smrtelně zranila, když zakopla a spadla ze schodů u hotelu. Případem se zabývali i policisté, kteří ale předběžně...

6. srpna 2025  10:10

Spor o vyúčtování ve zrušené krajské kreativní agentuře. Na hejtmanství to vře

Pochybnosti o hospodaření dnes už zrušené krajské kulturní a kreativní agentury 4K má vedení Karlovarského kraje. Jako důvod uvádí, že chybí doklady o tom, jak agentura hospodařila s miliony z...

5. srpna 2025  16:27

Odškodnění Němce pokousaného na hranicích se příliš táhlo, Česko musí platit

Ministerstvo spravedlnosti zaplatí muži z Německa za pomalost českých soudů přes 30 tisíc korun. Po rehabilitaci v říjnu 2019 trvalo soudcům dalších 58 měsíců, než cizinci přiznali odškodnění za...

5. srpna 2025  10:20

Sokolov mění bytovou politiku, startovací malometrážní byty nabízí jen mladým

Městům chybí byty. Obzvlášť takzvané startovací bydlení pro mladé je nedostatkovým zbožím. V Sokolově proto přišli s novinkou. Některé malometrážní městské byty mohou získat výhodně jen lidé mladší...

4. srpna 2025  9:51

Pohřešovaná třináctiletá dívka z Aše se sama přihlásila policii

Chebští policisté pátrali od sobotního dopoledne po třináctileté dívce z Aše, která v pátek odpoledne odešla z místa bydliště a nevrátila se. Pohřešovaná se nakonec sama telefonicky přihlásila...

2. srpna 2025  11:05,  aktualizováno  3.8 10:10

Nemocnice ve Varech otevřela mykologickou poradnu, pomáhá nejen při otravě

Počasí přeje houbám. Podle mykologů by v Karlovarském kraji mohly co nevidět začít houbařské žně. Ačkoli roste nejvíc jedovatých hub na podzim, pozor je třeba si dávat při každém houbaření. Nemocnice...

3. srpna 2025  7:38

Instinkty divoké šelmy má, ale lovit se nenaučila. V přírodě by Máša nepřežila

Přibližně rok stará je rysí samička, o kterou se stará záchranná stanice Drosera na Bublavě na Sokolovsku. Vzácná šelma se na Bublavu dostala kuriózním způsobem. Chytila se do sklopce, který byl...

2. srpna 2025  7:17

Severozápad Čech prošpikují seismické přístroje, data budou sbírat přes rok

Na tři stovky seismických přístrojů, které budou měřit pohyby země, rozmisťují vědci na ploše 10 tisíc kilometrů čtverečních na severozápadě Čech a za hranicemi v Německu. Díky rozsáhlém experimentu...

1. srpna 2025  15:30

Videomost spojil Mariánské Lázně s Ósakou. Lidé mohou poslat vzkaz či úsměv

Jak vypadá dění před českým pavilonem v japonské Ósace i proměny Spirálového domu ze skla a kovu za různých světelných podmínek mohou nyní téměř na vlastní oči vidět návštěvníci kolonády v...

1. srpna 2025  9:44

Votápek ustál hlasování Pirátů o jeho odvolání z volební kandidátky

Vladimír Votápek zůstává lídrem kandidátky Pirátů v Karlovarském kraji. Shodlo se na tom Celostátní fórum Pirátů, pro jeho setrvání hlasovalo 397 z celkových 656 hlasujících. Část strany hlasování...

31. července 2025  18:07,  aktualizováno  20:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.