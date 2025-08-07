Pětačtyřicetiletá žena se v neděli 28. července kolem sedmé hodiny večer procházela se svým malým synem po stezce. Během procházky se k ní připojil cizí muž, který se s ní dal do hovoru.
Když zabrouzdal na téma sexu, což se ženě nelíbilo, řekla svému synovi, že jdou zpátky domů. „ V tom jí muž fyzicky napadl a zezadu ji povalil na asfalt,“ popsal dramatické chvíle policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
Útočník chlapce odstrčil, ženu několikrát udeřil, vulgárně jí nadával a urážel a přitom jí začal svlékat oblečení, aby s ní mohl mít styk.
„Oblečení se mu podařilo částečně svléknout a během toho ženě strčil ruku pod spodní prádlo,“ pokračuje mluvčí.
Blonďák podruhé zaútočil na tomtéž místě. První žena se bránila, druhou znásilnil
Žena se neustále bránila, chlípníka několikrát kopla do různých částí těla. Ten po chvíli všeho nechal. Ženě se mezitím podařilo i se synem utéct pryč a zavolat na tísňovou linku 158. Nakonec musela být ošetřena v nemocnici.
Policisté začali po útočníkovi okamžitě pátrat. Napadená žena jim ho velice dobře popsala a díky tomu ho velmi rychle vypátrali a zadrželi.
Devětadvacetiletého muže už kriminalisté obvinili z pokusu o znásilnění. Posledního července byl rozhodnutím Okresního soudu v Sokolově vzat do vazby, kde si počká na soud. Potrestán může být až pětiletým vězením.