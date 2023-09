Západní ulice v Karlových Varech je už průjezdná, zavřela se teď Šumavská

„V úseku rekonstruované křižovatky je doprava vedena po zúženém profilu vozovky s omezením rychlosti na 30 kilometrů v hodině,“ upozornila Helena Kyselá, mluvčí karlovarského magistrátu. V souvislosti s otevřením Západní ulice zmizela dočasná úprava přednosti v jízdě. Značky vedly motoristy po Charkovské a Moskevské ulici.

Návrat k normálu ale některým motoristům dělá problémy. „Je tam chaos, řidiči nekoukají po značkách a berou to automaticky, že když se jelo od Penny do centra, tak se dávala přednost. Teď je vše při starém. To samé od Moskevské. Dočasné dopravní značení je zrušené a platí to, co dřív,“ na facebookovém fóru karlovarských řidičů popsal jeden ze šoférů své zkušenosti.

Na novou situaci, kdy je uzavřená Šumavská ulice, reagoval také karlovarský dopravní podnik. Linky číslo 3 a 23 se vrátily na původní trasu, u linek 2, 6 a 52 se spouští výlukový jízdní řád. „Pro žáky ZŠ Poštovní vytvořil dopravní podnik dočasnou zastávku Stadion Závodu míru poblíž čerpací stanice v docházkové vzdálenosti od školy,“ řekla Kyselá.

Úpravy rušné křižovatky souvisejí se stavbou nového úseku cyklotrasy. Ta bude protažena od železničního přejezdu až po vyústění v ulici Bečovská a na druhé straně na parkovišti v ulici Krymská. Provoz v této části Tuhnic bude po rekonstrukci křižovatky plynulejší. Vzniknou tu odbočovací a připojovací pruhy. V Bečovské ulici budou mít motoristé nově k dispozici dalších 14 kolmých parkovacích míst.