Při rozsáhlých opravách komunikací v Chebu vzniknou i nová parkovací místa

Opravy komunikací začnou v březnu na sídlišti Spáleniště, kde dostane nový povrch Mírová ulice.

„Jde o tuším už šestou etapu úpravy tohoto sídliště. V plánu je kompletní rekonstrukce Mírové asi za 22 milionů korun. Vzniknou zde nová parkovací místa, dojde na úpravu chodníků, nové bude také veřejné osvětlení,“ uvedl chebský místostarosta Pavel Pagáč (VOK).

Uvedl, že město je těsně před podpisem smlouvy se zhotovitelem. „Práce by měly začít v březnu a skončit v srpnu,“ poznamenal Pagáč. „Na úpravu čeká ještě největší z vnitrobloků, kde bude třeba rovněž zbourat nevyužívanou kotelnu,“ vysvětluje.

Opravovat se mají i ulice Nová a Příkopní. „Jakmile budou tyto ulice hotové, můžeme říci, že je celá lokalita kolem ulic Palackého a Valdštejnovy už zrekonstruovaná. V případě Nové bylo vypsáno výběrové řízení,“ řekl Pagáč. „O Příkopní ještě diskutujeme. Projektová příprava je už hotová. Očekáváme, že stavební ruch by tady mohl začít také na jaře, aby se to do zimy všechno stihlo.“

Předpokládaná hodnota zakázky je kolem osmi milionů korun a pracovat se zde bude od dubna do září letošního roku.

Možná letos dojde i na Americký most

Město dále plánuje, že v okolí parku Prokopa Holého úpravami vodorovného dopravního značení vytvoří desítky nových parkovacích míst. Ty by sloužily nejen místním obyvatelům, ale i návštěvníkům sportovních klání a hokejových zápasů na zimním stadionu.

Velkoplošná úprava čeká ulici Wolkerovu. „Jde o úsek od sjezdu ke Kauflandu ke křižovatce s Pražskou. Ta silnice je samá nerovnost. Náklady by měly být přibližně sedm milionů korun a pracovat se zde bude od dubna do července. Po odfrézování povrchu bude položen nový asfaltový koberec. Na úpravu silnice později naváže rekonstrukce chodníku,“ dodal Pagáč.

Podle Pagáče se chystají i úpravy chodníků v Písečné. Oprava čeká rovněž takzvaný Americký most přes řeku Ohři. Tady ale zatím není jasné, zda se podaří dokumentaci připravit tak, aby se s prací mohlo začít už letos, a ani to, jestli dojde k úplné, či jen částečné uzavírce přemostění.