Nejstarší sídliště v Chebu získává novou podobu, přibudou parkovací místa

V dalších letech se pak největší vnitroblok přizpůsobí požadavkům obyvatel. Tím práce na revitalizaci sídliště ze 60. let minulého století skončí.

„Čtvrtou etapu jsme rozdělili na poloviny. První část je hotová, od ulice 17. listopadu až k domovu pro seniory platí režim předčasného užívání,“ uvedla vedoucí odboru investic chebské radnice Marcela Nečekalová.

V části Mírové ulice vedle opravené silnice a chodníků přibylo šest desítek parkovacích míst, nové osvětlení i kontejnery pro směsný a tříděný odpad.

„Naproti domovu pro seniory vzniklo parkoviště, další přibylo vedle vnitrobloku domů do ulice 17. listopadu. Teď začne další etapa, upravena bude úzká cesta kolem domova pro seniory k napojení s ulicí V Zahradách,“ řekla Nečekalová.

Po demolici přijde revitalizace

Dodala, že v této části čtvrté etapy úprav sídliště Spáleniště dojde na rozšíření silnice. Díky tomu se zde bude moci parkovat příčně, takže přibyde dalších dvacet parkovacích míst. Celá čtvrtá etapa, za níž město zaplatí 27 milionů korun, by měla skončit ještě letos. Městu poté zbyde obnovit největší sídlištní vnitroblok mezi ulicemi Jungmannova, Kosmonautů, V Zahradách a Pastýřská.

„Projekt na revitalizaci centrálního vnitrobloku chystáme, do konce roku by měl být hotov. Příští rok počítáme s demolicí části bývalé uhelné kotelny a v plánu je příprava území na následnou rekonstrukci. Částku zatím nemám k dispozici, ale odhaduji, že revitalizace vnitrobloku by měla vyjít asi na 40 milionů korun. Když budou peníze, mohla by stavba začít v roce 2025,“ dodala Nečekalová.

Lidem nejvíce chybí parkoviště

Podle Nečekalové byl vzhled vnitrobloku veřejně projednáván místními s obyvateli, a to hned dvakrát. Lidé nechtěli dětská hřiště a ani příliš zeleně. Asfaltové komunikace tak doplní dlážděná parkovací stání, kterých bude asi 140. Nebude chybět zeleň v podobě doplňkových ploch, které budou složit k vsakování dešťových vod. Tím město úpravy sídliště zakončí.

Projektu o pěti etapách, který má nejstaršímu sídlišti v Chebu vtisknout novou tvář, předcházelo několik studií a veřejných projednávání. Cílem bylo povznést okolí domů z šedesátých let minulého století na úroveň trendů moderního bydlení. Právě nedostatek parkovacích míst byl nejčastější žádostí, na níž se obyvatelé celé lokality shodli. K dispozici tu byly jen necelé tři stovky míst.