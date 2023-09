Americkému mostu v Chebu při opravě demontáž nehrozí, je z kvalitní oceli

„Už máme vydané stavební povolení a všechny podklady, nyní vypisujeme otevřené výběrové řízení na zhotovitele. Počítáme, že firmu, která se stavby ujme, bychom mohli mít vybranou do konce října,“ uvedla vedoucí odboru investic chebské radnice Marcela Nečekalová.

„Než jsme zadali projekt opravy, nechali jsme konstrukci kompletně posoudit odborníkům, protože se zvažovalo o její demontáži. A ukázalo se, že ačkoli to tak na první pohled nevypadá, most je ve velmi dobrém stavu. Zřejmě byla použita při jeho stavbě někdy v 80. letech minulého století velice kvalitní ocel,“ vysvětlila Nečekalová.

Podle ní tak bude mít zhotovitel přes zimu dost prostoru na zpracování podrobné realizační dokumentace, což je přesně popsaný postup, jak by měl být most opravován. „Chtěli bychom, aby se s prací začalo hned v březnu. Podle projektantů potrvají opravy čtyři až pět měsíců,“ uvedla Nečekalová.

Zavřít celý most, či nezavřít

Zatím není jasné, jestli bude most pro dopravu zcela uzavřen, nebo zda se bude opravovat po polovinách. „Zatím to vypadá, že pro běžnou dopravu bude platit po celou dobu stavby úplná uzavírka. Byli bychom rádi, pokud by po mostě mohly projet alespoň autobusy městské hromadné dopravy,“ podotkla Nečekalová.

Na zhotoviteli bude, zda dopravu v době oprav zcela vyloučí. Při úplné uzavírce bude se na okolních silnicích zvýší provoz, opravy ale potrvají kratší dobu. „Kdyby se opravovalo po částech, musí se postupy na každé půlce mostu opakovat. Doba se potom prodlouží,“ doplnil chebský místostarosta Pavel Pagáč.

Součástí oprav je výměna mostovky, silnice dostane nový povrch, dojde na opravu chodníků i zábradlí. Konstrukci mostu čeká protikorozní nátěr. Opraví se pobřežní zdi a směrem k náměstí Krále Jiřího vznikne servisní schodiště. To budoucí údržbu mostu zjednoduší. Dojde i na opravy Pobřežní ulice v celé délce od Amerického mostu až k mostu na Ašské.

„Vzhledem k náročnosti některých oprav to nebude levná akce. Nejsložitější je odstranění starého povrchu ze všech kovových konstrukcí a poté kompletní ošetření mostu novým protikorozním nátěrem. Musíme vymyslet systém, jak z řeky most natřít a to za dodržení podmínek, které nám pro tuto akci stanovilo Povodí Ohře,“ upřesnila Marcela Nečekalová.