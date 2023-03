Stará lávka pro pěší do chebské části Háje dosloužila, nahradí ji nový most

„Namísto lávky vznikne takzvaný přesypaný most. Železniční trať, která nyní vede pod lávkou, tak bude uzavřena v tubusu či tunelu. Na něj se nasype zemina a celé se to zhutní. Nahoře povede nová silnice. Podobný typ mostu je v lokalitě u Kočího, kde silnice z Hájů do Podhradu překonává cyklostezku,“ popsal postup stavby místostarosta Pavel Pagáč.

Město už se dohodlo s majitelem pozemku na někdejší Ypsilonce, který má velké množství nepotřebné zeminy, že ji zdarma na stavbu poskytne. „Chceme zeminu deponovat na bývalém škvárovém hřišti u stadionu Lokomotivy. Je to poblíž, hromada hlíny by tu nikomu nepřekážela a město díky tomu významně ušetří,“ naznačil místostarosta.

Most by měl sloužit také pro automobily

Jedná se o zhruba 25 tisíc kubíků zeminy, která se na místo bude navážet letos v dubnu a květnu. Proto by se jarní čištění ulic v této lokalitě provádělo až po navážení zeminy. „Zdroj zeminy bývá u těchto staveb vždy problematický. Mohli bychom tak ušetřit možná 20 milionů korun. Samozřejmě hlína musí mít odpovídající parametry,“ doplnil Pagáč.

Nový most má být široký tak, aby ho bylo možné v budoucnu využít i jako silniční pro automobilovou dopravu. V první fázi jej ale budou moci využívat jen pěší a cyklisté. „Nechceme nyní přivést do Hájů nadměrnou automobilovou dopravu,“ podotkl místostarosta. Celé dílo má podle něj přijít na přibližně sto milionů korun, navíc bude nutné dojednat výluky na trati. Město ale spoléhá na dotace.

Co s lávkou řešila radnice už v roce 2018

„Je vysoká pravděpodobnost, že na dotaci město Cheb dosáhne. Přímo do Hájů vedou momentálně jen dva mosty. Jeden z nich je právě zmíněná lávka, hojně využívaná zejména školáky. Jenže tomuto přemostění v letošním roce končí životnost. Nám se sice podařilo ji ještě o další rok prodloužit, ale potom se už bude muset nové přemostění trati řešit,“ konstatoval místostarosta Pagáč.

„Lávka na sobě navíc nese kanalizaci, jež odvádí splašky z Hájů a vodovodní přípojku pro tamní obyvatele. To určitě přinese komplikace. Věřím ale tomu, že projektant najde nějaké náhradní řešení,“ poznamenal místostarosta Pagáč. Problémy kolem technického stavu lávky do Hájů řešila radnice už v roce 2018. Tehdy se ji ještě podařilo opravit. Odborníci nicméně varovali, že povolí užívání jen na pět let.