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Stavba D6 narazila na problémy. Tvrdost podloží komplikuje zakládání mostů a estakád

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  18:32
ŘSD aktuálně pracuje na výstavbě části dálnice D6 mezi Žalmanovem a Knínicemi.

ŘSD aktuálně pracuje na výstavbě části dálnice D6 mezi Žalmanovem a Knínicemi. | foto: ŘSD

ŘSD aktuálně pracuje na výstavbě části dálnice D6 mezi Žalmanovem a Knínicemi.
Výstavba části dálnice D6 v úseku mezi Knínicemi a Žalmanovem
ŘSD aktuálně pracuje na výstavbě části dálnice D6 mezi Žalmanovem a Knínicemi.
ŘSD aktuálně pracuje na výstavbě části dálnice D6 mezi Žalmanovem a Knínicemi.
18 fotografií
Stavbu dálnice D6 mezi Žalmanovem a Knínicemi na Karlovarsku komplikují problémy s podložím při budování mostů a mostních estakád. Podle ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radka Mátla se během stavby za předpokládaných 2,16 miliardy korun musela změnit technologie zakládání mostů a kvůli získání povolení k odstřelům se stavba zdržela.

Jestli to bude mít vliv na konečný termín dokončení stavby naplánovaný na rok 2027, není jisté, řekl v úterý novinářům.

V úterý spolu s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem (nez. za SPD) Mátl na stavbě absolvoval kontrolní den.

„Na tomto úseku, stejně jako na tom vedlejším úseku, řešíme obdobné problémy, to znamená aktuálně zejména problémy s geologií. Podmínky na stavbě jsou odlišné od toho, co se předpokládalo v zadávací dokumentaci. Největším problémem, který na tomto úseku řešíme, je tvrdost hornin. Tradičními metodami zářez vybudovat nejde, takže je potřeba nasadit odstřel tak, abychom dokázali odtěžit podklad pro samotnou stavbu,“ uvedl Mátl.

U Žalmanova roste D6, kvůli tvrdému podloží používají velká pikovací kladiva

Jak doplnil, se zhotovitelem stavby ŘSD nyní řeší otázku, jak dodržet termín, který byl naplánován na listopad 2027, či případně prodloužení stavby minimalizovat. Další možností je třeba zprovoznit část stavby a zbytek zprovoznit později.

Na stavbě téměř sedmikilometrového úseku dálnice D6 Žalmanov–Knínice aktuálně pokračují rozsáhlé zemní práce, budování násypů a zářezů i zakládání mostních objektů. Stavbaři pracují na devíti mostech, z nichž nejvýznamnější budou dvě rozsáhlé estakády přes údolí Ratibořského a Bochovského potoka. Současně vzniká mimoúrovňová křižovatka Bochov a připravuje se budoucí těleso dálnice.

Podle ministra Bednárika je nesoulad mezi průzkumnými vrty při zpracování projektů a realitou při stavbě bohužel častým problém na stavbách v České republice.

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Při provádění stavebních prací na úseku D6 mezi Knínicemi a Žalmanovem narazili stavaři na stejný problém. Aby bylo možné zapustit piloty do podkladu, museli stavaři požádat o odstřely. S nimi ale zprvu nesouhlasil nedaleký statek, který měl obavu z vlivu hluku na zvířata. Až následné zhodnocení dopadů označilo vliv na zvířata za minimální, řekl v úterý novinářům Mátl.

Na D6 jsou nyní ve výstavbě tři úseky o celkové délce 27 kilometrů. Letos plánuje ŘSD zprovoznit první část úseku Petrohrad–Lubenec, do konce roku chce ŘSD také zahájit stavbu dalších 15,3 kilometru až do Karlových Varů.

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