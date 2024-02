Dříve tu zněla hudba, po rekonstrukci jsou z učeben bývalé školy nové byty

„Postup, podle kterého budou zrekonstruované byty v Šaldově ulici pronajímány, už schválila Rada města Aše. Obyvatelům nového bytového domu město sníží nájemné o polovinu. Radnice už eviduje tři zájemce o pronájem,“ informoval mluvčí města Milan Vrbata.

V Aši je možné si pronajmout městský byt aktuálně za 40 až 70 korun za metr čtvereční měsíčně. Nejnižší nájemné zaplatí lidé v odlehlé části města Horní Paseky, kde Aš vlastní v bývalé rotě pohraniční stráže jedenadvacet bytů. Naopak nejvyšší hradí uživatelé nedávno zrekonstruovaných sedmadvaceti bytů někdejší ubytovny v Nedbalově ulici.

Vilka na rohu ulic Šaldova a Boženy Němcové je prázdná od září roku 2018. Tehdy se odsud školáci a učitelé přemístili do opravených prostor někdejšího učiliště LaRitma v Kostelní ulici. Poté město začalo chystat rekonstrukci, přípravy trvaly pět let. Projekt přestavby asi za 18 milionů korun kompletně změnil dispozice budovy. Stavebními úpravami zde vznikly byty různé velikosti.

„Pracovalo se pouze na interiérech. Z vnějšku je budova bývalé školy v pořádku. Z dřívějška tu už byla nová okna, nové jsou i vchodové dveře. Zateplená je fasáda a půda,“ poznamenal Vrbata. V bytech bylo nutné rozvést veškeré instalace, opravit povrchy a rovněž odvlhčit suterénní zdivo.

Město Aš v poslední době investuje miliony do přestaveb prázdných objektů na byty. V minulosti totiž Aš takřka celý bytový fond rozprodala. Zejména mladým lidem tak město nemohlo nabídnout odpovídající zázemí. I to je podle radnice důvod, proč z Aše mladí odcházejí. Město si na bytovou výstavbu vzalo úvěr s výhodným úrokem, který může čerpat až do výše 200 milionů korun.