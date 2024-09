Opět další skluz. Přestavba serpentin v Bečově nebude hotová ani v září

Podle ředitele karlovarské pobočky ŘSD Lukáše Hnízdila by nově předložený říjnový termín s ohledem na postup prací mohl být s opatrností reálný.

„Víme už, že to zhotovitel do konce září nestihne. V současné době máme předložený harmonogram na někdy kolem 26. října. A s ohledem na tu rozpracovanost a na to, jak to tam v tuto chvíli vypadá, tak si myslím, že plus minus kolem 26. října by mohla být stavba dokončena,“ uvedl Hnízdil.

V současnosti zhotovitel, kterým je sdružení Berger Bohemia a Eurovia, podává požadavky na prodloužení lhůty stavby s tím, že v jejím průběhu se objevily nepředvídané překážky a komplikace, které stavbu zdržely. Požadavky bude ŘSD posuzovat, protože za nedodržení původních termínů hrozí dodavateli sankce.

Staveniště bylo předáno už na konci března letošního roku s tím, že stavební práce měly začít od 2. dubna. Samotná stavba pak měla trvat 17 týdnů. Cena stavební zakázky vzešlá ze soutěže na silnici I/20 byla 113 milionů korun bez DPH.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Na 800 metrů dlouhém úseku, kde se nachází třináct stavebních objektů, mělo podle projektu dojít ke zvětšení poloměrů vybraných nevyhovujících zatáček, někde formou násypů, ale zejména zářezem silnice do přilehlého skalního masivu. Výsledkem by měla být silnice s výrazně menšími zatáčkami než dosud.

Při zadávání zakázky ŘSD hodnotilo nejen nabízenou cenu, ale i dobu stavby. Díky soutěži se tak termín podařilo výrazně zkrátit proti předpokladům. Jak se ale ukázalo, optimistické předpoklady zhotovitele se nepodařilo naplnit. Doba, po kterou musí řidiči jezdit v době stavby objížďkou, se tak protahuje už o více než měsíc. Pokud se stavba protáhne až do konce října, bude o tři měsíce delší.

Podle Hnízdila je ale i přes prodloužení stavby stále relativně dost času na její dokončení. Rizikové by bylo, kdyby se stavba protahovala až do listopadu, kde už hrozí problémy s počasím i konec práce obaloven.

Narovnání serpentin u Bečova nad Teplou na Karlovarsku a rekonstrukce mostu přes bezpečnostní přeliv Jesenické přehrady u Chebu byly dvě dopravní uzavírky, které redakce o prázdninách sledovala.