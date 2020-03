Soutěž Stavba roku startuje. Přihlásit lze budovy v kraji, projekty i studie

„Do 20. ročníku soutěže lze přihlásit novostavby či rekonstrukce budov a veřejných prostor dokončené v předchozích třech letech. Zároveň je možno přihlásit projekty a studie připravované k realizaci za období uplynulých pěti let,“ uvedla Anna Vlášková, manažerka RSS.

Udělat to podle ní mohou investoři, architekti, projektanti, zhotovitelé či jejich majitelé, a to do 30. dubna. Organizátoři chtějí prostřednictvím soutěže ukázat odborníkům i obyčejným lidem nové stavby, které v regionu vznikly, anebo se teprve připravují. Ale nejen je. Tradičně připomínají také osobnosti, které jsou se stavebnictvím v kraji spojené.



„Zároveň letos chceme opět vybrat, představit a ohodnotit nejlepší projektanty a stavbyvedoucí,“ doplnila Anna Vlášková.

Za uplynulých devatenáct ročníků se v soutěži podle ní prezentovalo 516 staveb včetně projektů, které si mohou zájemci prohlédnout na webu. Ty, které se přihlásí do letošního ročníku, tam budou k vidění od 20. května. Lidé jim budou posílat hlasy do 19. června odpoledne, kdy hlasování skončí.

Odborná porota loni nejlepším dílem vyhlásila lávku přes karlovarské horní nádraží, nejlepším projektem byla lávka pro pěší a cyklisty přes kolejiště nádraží v Chebu. Hlasující po internetu vybrali coby nejlepší počin rekonstrukci koridoru Gymnázia Ostrov, z projektů pak projekt lávky přes Ohři ve Svatošských skalách, jejíž stavba nedávno začala.