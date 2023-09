Oprava pilíře Ottova jezu na Ohři v Chebu má prodloužit životnost mostu

„Jde o to, aby se vnitřek pilíře, který už není tak kompaktní a jsou tam nějaké průsaky, zpevnil a aby se tím opatřením prosakování zastavilo,“ vysvětlil Svejkovský.

Doplnil, že součástí stavby je vytvoření takzvané jímky, která má zajistit, aby se čerstvě aplikovaná směs nezačala z konstrukce předčasně vyplavovat a měla čas uvnitř zatuhnout.

„Jde o opravy staré mostní konstrukce, na kterou nechalo před lety vedení města položit lávku pro pěší,“ poznamenal Svejkovský. Zároveň se už několik let mluví o tom, že by zde mohl v budoucnu vyrůst nový, třetí silniční most přes řeku Ohři v Chebu.

Takto vzniklou trasu by podle předpokladů využívali zejména motoristé, kteří by směřovali do severní části města. To by mohlo odlehčit kruhové křižovatce u obchodního domu Tesco. Právě sem se sbíhají nejvytíženější trasy, tedy ulice Evropská, Pražská a Ašská.