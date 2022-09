Cheb už jedná s novým dodavatelem o lávce na Švédský vrch, bude dražší

Cheb hledá cesty, jak dokončit rozestavěnou lávku přes areál nádraží. Původní zhotovitel, společnost Raeder & Falge, práce na začátku srpna zastavil poté, co na něj věřitelé podali návrh na insolvenční řízení. Město už intenzivně jedná s novým dodavatelem, který by projekt za bezmála 150 milionů korun dokončil. Jasno by mělo být do dvou týdnů.