Nouzový stav může zdržet referendum kvůli stavbě haly u Rudé věže smrti

„Hrozí, že se prodlouží všechny lhůty. O případném novém termínu referenda rozhodne zastupitelstvo,“ konstatoval místostarosta Marek Poledníček.

Termín lidového hlasování 10. prosince je tak v ohrožení. Obyvatelé města budou mít v referendu možnost vyjádřit se k záměru zvýšit větší z obou hal v parku na 22 metrů. Původní projekt přitom počítal s výškou 12 metrů.

Plánovaný termínem referenda má ovšem i své odpůrce. Nesouhlasí s ním někteří z opozičních zastupitelů. Je totiž v adventní době. „Lidé budou mít úplně jiné starosti. Myslím, že povánoční doba by byla vhodnější,“ uvedl zastupitel Jiří Pavlík.

Navíc podle něj zhoršující se situace ohledně koronavirové pandemie může způsobit, že se řada lidí bude k urnám obávat přijít. Samotné hlasování pak má trvat jen od 12 do 20 hodin. Ne každý se bude moci v pracovní den uvolnit a přijít hlasovat. „Lepší by bylo hlasovat od rána až do večera,“ dodal Pavlík.

Kritici zamýšleného zvýšení haly argumentují mimo jiné tím, že zničí pohled na Krušné hory. Tyto argumenty Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni pro Českou a Slovenskou republiku chápe. Snaží se je nicméně rozptýlit.

„Vypracovali jsme několik studií, které prokázaly, že by výška budovy zásadně do pohledu na Krušné hory nezasahovala,“ vysvětlil postoj developera Sovička.

Pokud se ke změně územního plánu vyjádří ostrovská veřejnost negativně, je společnost Panattoni připravená pokračovat v původním projektu.

„Jen se nám zřejmě nepodaří oslovit top firmy, které jsou připravené investovat do moderních technologií. Pro potřeby většiny společností, které chtějí efektivně skladovat, případně vyrábět ve vícepatrovém objektu, je třeba jít výš, než se původně v parku Ostrov North uvažovalo,“ podotkl Pavel Sovička. Vyšší halu by přitom developer stavěl na klíč pouze v případě, že by pro ni měl konkrétního klienta.

Dalším argumentem odpůrců je skutečnost, že by hala zvíci sedmipatrového domu zastínila pohled na Rudou věž smrti. „Pokud se například památkový ústav vyjádří ke změně územního plánu negativně, tak to celý proces definitivně zastaví a nebude dále o čem jednat,“ zdůraznil Jiří Pavlík.

Investor už při projektování první haly, která se nyní začíná stavět, s památkáři a Konfederací politických vězňů diskutoval. I kvůli jejich názoru se tak menší hala zvyšovat nebude. „Vyslyšeli jsme jejich námitky ohledně toho, že se stavbou blížíme k Rudé věži smrti. Stavba tak svou výškou vychází z původního plánu,“ dodal generální ředitel Pavel Sovička.