Všude hnůj a výkaly, mršiny mezi harampádím. Hasiči popsali zásah na statku

Na statku zasahovali u chovu zvířat, která byla zanedbaná a na pokraji života a další už uhynula, kromě hasičů i veterinární správa, policie, veterinář i zástupce samosprávy.

„Na žádost kolegů z Policie České republiky a starosty obce Čichalov Štěpána Volfa jsme ve středu odpoledne pomáhali s vyproštěním uhynulých zvířat,“ potvrdil mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Podle jeho slov bylo třeba mršiny dostat ze špatně přístupných prostor a transportovat je do místa, kde je bude možné následně naložit a odvézt do kafilerie.

„My jsme pouze přemísťovali uhynulá zvířata, to byl náš úkol. V této fázi jsme nedělali biologickou očistu prostoru,“ upřesnil Kasal s tím, že kostry už dříve uhynulých kusů, které jsou aktuálně zamrzlé do podkladu, zůstaly na místě.

Jak řekl, zásah byl složitý kvůli špatně přístupnému terénu. „Velice špatný až dezolátní je také stav veškerých budov a jejich stavebních částí, v prostoru statku je obrovské množství výkalů a hnoje. K tomu byla na místě i řada živých zvířat, která se tam mezi tím vším pohybovala,“ popsal zásah Kasal.

Uhynulé kusy byly například v bývalé jímce mezi nejrůznějším harampádím a odpadem, na dvoře i uvnitř špatně přístupných polorozpadlých hospodářských budov, zřejmě v bývalých stájích.

„Vzhledem k tomu, že některé ty pozůstatky zvířat tam ležely už delší dobu a byly v různých stadiích rozkladu, bylo nutné pracovat v ochranných oblecích včetně ochrany dýchacích cest,“ dodal Kasal.

Co se týče techniky, spolupracovali hasiči s jedním z místních obyvatel, který na místo přijel s nakladačem a s vyproštěním uhynulých kusů pomáhal.

Mrtvý kůň na statku v Čichalově na Karlovarsku

I když majitelka balíky sena zvířatům už přivezla a mají vodu, zůstat tam vzhledem ke stavu nemovitosti nemohou. Přesunout je bude muset do náhradní péče.

„Obrátila se na mne dcera majitelky s prosbou o pomoc, intenzivně na tom pracujeme. Zítra (v pátek) v dopoledních hodinách by se mohla už nějaká zvířata převážet jinam. Jako první přijdou na řadu prasata a ovce. Co se týče krav, tam je to zatím otevřené,“ uvedl zvířecí záchranář a majitel odchytové služby Petr Prokeš.

Případ zaměstnává i úředníky karlovarského magistrátu. Odbor životního prostředí rovněž zjišťuje chovatele, kteří by byli ochotni zvířata přijmout. „Oficiálně jsme zatím z veterinární správy žádný pokyn nedostali, ale předpokládáme, že ještě dnes nebo zítra přijde, a proto se už nyní s předstihem snažíme nějaká náhradní umístění pro zvířata zajistit,“ uvedla ve čtvrtek mluvčí magistrátu Helena Kyselá.

Naprostá zkáza a zmar, popsal zvířecí záchranář

Na mrtvoly a týraná zvířata narazil zvířecí záchranář Petr Prokeš úplně náhodou, když jel na statek na žádost obce zajistit několik psů, kteří se ocitli bez péče. Situaci na statku popsal jako obraz naprosté zkázy a zmaru.

Mrtvý kůň ležel uprostřed dvora, mršina krávy ve staré jímce, další uhynulý kus ve stodole. Kolem se ploužily vyhublé krávy, ovce a další hospodářská zvířata bez přístupu k vodě a krmení. Inspektoři krajské veterinární správy následně objevili v polorozpadlých hospodářských budovách další mnohem starší pozůstatky mrtvých zvířat. Jednu krávu, která nebyla schopná se postavit na nohy, se rozhodli šetrným způsobem utratit.

Případem se zabývají kriminalisté pro podezření ze spáchání přečinů týrání zvířat a chovu zvířat v nevhodných podmínkách.