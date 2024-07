Stovky batůžkářů prověřila první deštivá noc. Na mokro jsme zvyklí, říkají

„Ve středu jsme zpátky,“ hlásila v pondělí nad ránem partička kamarádů z Prahy. Jako jedni z mála po deštivé noci balili stany. Ne ale kvůli tomu, že by je déšť vyplavil. Vzhledem k tomu, že na festival jezdí pravidelně, jsou už na rozmary počasí zvyklí. „Musíme ale na dva dny do práce. Hodně filmů, málo dovolené,“ vysvětlil pondělní odjezd z Karlových Varů jeden z nich.

Deštivá noc nezhatila plány ani Veronice z Pardubicka. Společně s manželem jezdí do Karlových Varů na festival už dvě desítky let, stanové městečko tak berou už jako svůj přechodný domov. „Na to, že o festivalu prší, jsme už zvyklí,“ řekla Veronika. Do stanu jim prý letos trochu kapalo, ale jinak byla noc na pondělí bez větších problémů.

„Žádné drama se nekonalo, nikdo se na nás se žádostí o pomoc neobrátil,“ potvrdila zkušenosti batůžkářů Simona Vránová, jednatelka KV City Centra, které areál přírodního koupaliště Rolava spravuje. Stanové městečko využilo o prvním festivalovém víkendu na pět stovek návštěvníků akce. „Je to přibližně stejné jako v minulých letech,“ doplnila Vránová.

Baťůžkáři už neodmyslitelně patří ke koloritu Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. I díky nim si tradiční filmová přehlídka vydobyla pověst takřka rodinné akce. Letos ovšem musejí podle pozorovatele počasí Rudolfa Kovaříka počítat s větší porcí deště. „Pršet bude prakticky každý den,“ varoval Kovařík. Teploty se podle něj budou pohybovat mezi 15 a 18 stupni, při menší oblačnosti se pak mohou dostat k jednadvacítce.

Výjimkou bude pátek a část soboty. „To by pršet nemělo a teploty se dostanou ke 23 stupňům,“ naznačil pozorovatel počasí vývoj o dvou svátečních dnech, které do Karlových Varů přilákají další návštěvníky. „V neděli přes region přejde studená fronta, teploty tak opět spadnou,“ doplnil prognózu na samý závěr týdne Rudolf Kovařík.