Labuť přišla o prostřelené křídlo. Záchranáři řeší, kde přečká zimu

„Poraněnou labuť nám předali strážníci Městské policie Sokolov. Vypadalo to, že má prostřelené křídlo. Bohužel, náboj zasáhl kost těsně vedle kloubu. Snažili jsme se udělat všechno pro to, abychom poraněné křídlo zachránili. Nicméně veterinář posléze rozhodl, že je nutné křídlo odstranit. Před týdnem zákrok podstoupila,“ popsal stav zraněné labutě, která se na rybníčku v areálu záchranné stanice zotavuje po amputaci, správce rezervace Zdeněk Soukup.

Zatím ale není jisté, co bude se zvířetem dál. Rybníček totiž přes zimu zamrzá.

„Po konzultaci se záchrannou stanicí v Plzni, konkrétně s Karlem Makoněm, který je odborník právě na labutě, jsme se rozhodli, že ji vypustíme někam na řeku, která nezamrzá. Přemýšleli jsme, že to bude nejlepší snad někde přímo v Chebu. Tady na Ohři by labuť mohla přečkat nejchladnější měsíce roku. V současnosti je sice nejvíc labutí na rybníku Amerika, ten se ale začne brzy vypouštět a v zimě je také zamrzlý,“ řekl správce Soukup.



Problém je v tom, že na Ohři v Chebu se v posledních letech labutě přes zimu vůbec nezdržují. Potvrdil to ornitolog Dětmar Jäger, který každoročně v průběhu zimy zjišťuje na Ohři stavy vodního ptactva.

„V posledních letech už labutě ve městě nenajdeme. Dávají přednost volné přírodě. Proč to tak je, proč ptáci opustili prostřený stůl pod chebskými mosty, kde je lidé přikrmovali, to zatím nevíme. Jisté ale je, že letos v lednu jsem ve městě neobjevil při sčítání ani jednu labuť,“ potvrdil Dětmar Jäger, který se pravidelnému zimnímu sčítání vodních ptáků na Ohři a v jejím okolí věnuje již řadu let.

Podle něj ještě nedávno zimovaly na Chebsku kromě labutí velkých dokonce i labutě zpěvné. To však už je minulost. V současnosti se tito ptáci zdržují přes zimu mimo města a spíše na polích.

Jiří Segeč ze záchranné stanice Plzeň Kožlany si myslí, že vypustit labuť na Ohři není špatný nápad.

„Rozhodně to pro ni bude lepší, než život v zajetí. Pták si po vodě dojede tam, kam potřebuje. Až zjistí, že kolem žádné družky nemá, tak si je najde. My jsme nedávno tady na Plzeňsku objevili labutí samici bez křídla, kterou jsme před čtrnácti lety kroužkovali. Schovávala se po okolí tak mistrně, že jsme o ní vůbec nevěděli. U řeky pak pravidelně vyváděla mláďata. Takže já bych se toho nebál,“ dodal Jiří Segeč.