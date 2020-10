Nový sportovní lékař začne brzy ordinovat, nejspíš v Mariánských Lázních

14:39

Pro sportovce z desítek klubů v Karlovarském kraji se blýská na lepší časy. Poté, co v létě skončil dlouholetý sportovní lékař Ivan Kundrát, se Karlovarsko ocitlo bez specialisty, a sportovci, kteří jej pravidelně navštěvovali, museli jezdit do Rokycan nebo až do Prahy. To se má velmi brzy změnit.