Tělocvična už nestačí, na základech staré haly tedy vyroste nová

Sportoviště z roku 1963 disponuje jedinou hrací plochou, která však nemá pro řadu sportů předepsané parametry. Prostor pro tělesnou výchovu přitom školy ve městě nutně potřebují.



„Hala už je po všech stránkách zastaralá. A to nejen rozměry, ale i zázemím, technologií či rozvody. Vše je dožilé, daleko za zenitem. Pokud by se to neřešilo, hrozí, že do nějakých pěti let by nám ji někdo zavřel, protože už by se nedala provozovat,“ uvedl ředitel školy Pavel Janus.

Podle něj by samozřejmě bylo možné halu opravit. „Jenže za nějakých 30 milionů bychom dali do pořádku maximálně rozvody elektřiny, nějaké šatny a položili novou palubovku. A stále by to byl ten původní starý objekt s jednou sportovní plochou. Kdežto nyní máme možnost postavit za 115 milionů úplně nové moderní zařízení, a to hned se šesti sportovišti,“ prozradil Janus.

Upřesnil, že největší plánované sportoviště je velká hala pro 330 diváků. „Bude mít na délku 42 metrů, na šířku asi 26. Strop bude ve výšce 9 metrů. Celou tu plochu bude možné rozdělit na více hřišť, což se hodí například při různých turnajích. K tomu architekt navrhl další normovanou tělocvičnu, například na basketbal. K tomu patří ještě prostor pro silové sporty, jako jsou třeba judo, karate, zápas. V další místnosti by mohla být vzpírárna. Předpokládá se, že zde také vyroste prostor pro box, kde by mohl být celoročně postavený ring, a také se počítá s místem pro stolní tenis. V tomto prostoru by ale mohlo být prakticky cokoli, třeba gymnastický sál. K tomu patří dostatek moderních šaten, byt správce, sklady pro všechny sporty, kanceláře, zázemí pro rozhodčí,“ představil studii ředitel Janus.

Vojáci a policisté potřebují více místa

Poukazuje na to, že v Sokolově se nyní zabydlují vojenská a policejní střední škola, u nichž je počet hodin tělesné výchovy navýšen a které tedy tělocvičnu nutně potřebují.

„Ten nárůst potřeb je obrovský. V současné době má hala jen dvě volné hodiny v týdnu. A to funguje od pondělí do pátku vždy od 7 do 21 hodin. Do 14:30 ji provozujeme jako školní tělocvičnu, odpoledne se zde střídají sportovní kluby,“ doplnil ředitel Janus s tím, že nová hala by měla vyrůst na základech té původní.

„Důvod je jednoduchý. Mohli bychom využít stávající základy, které jsou speciálně upravené kvůli tomu, že objekt stojí na navážce bývalého lomu Bohemia. To by novou stavbu významně zlevnilo,“ vysvětlil ředitel, kterého nyní čeká další úkol.



Po zdárně dokončené studii, která přišla na přibližně půl milionu korun, nyní musí sehnat peníze na vlastní zpracování projektu. „Zajistit rychle projektovou dokumentaci si beru na sebe jako svůj osobní úkol. Bez toho totiž nemůžeme žádat o dotace,“ slíbil ředitel Janus.

Ten se také vydal spolu se starostkou města Sokolov Renatou Oulehlovou představit právě dokončenou studii zřizovateli školy, kterým je Karlovarský kraj. O nové hale hovořili s hejtmanem Petrem Kulhánkem a Jindřichem Čermákem, radním pro oblast školství a sportu.

„Reakce představitelů kraje byla pozitivní. Studie se jim líbila a projekt má jejich podporu. Pokud by vše šlo hladce, mohla by stát nová sportovní hala v Sokolově už v roce 2023,“ uvedla starostka s tím, že na projektu by chtělo město se školou a s krajem spolupracovat.

„O nové hale se začalo debatovat zhruba před třemi roky a už tehdy Sokolov oznámil, že by se na stavbě finančně podílel. To platí i v současnosti, kdy je hotová studie a máme velkou naději, že se brzy bude skutečně stavět,“ dodala starostka Renata Oulehlová.