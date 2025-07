Jediný OCR (Obstacle Course Racing)závod v kraji letos cílí na trénované sportovce, ale láká i širokou veřejnost včetně dětí. Sportovní klání si tak může užít celá rodina. Start i cíl extrémního závodu bude před kolonádou Ferdinandova pramene.

„Chceme, aby si sportování užili opravdu všichni, od nejmenších až po ostřílené borce. Nově jsme proto přidali i dětské kategorie,“ říká pořadatel extrémního závodu Pavel Knára s tím, že nejmladší závodníci mohou trasu absolvovat s pomocí rodičů.

Na dospělé závodníky čekají tratě o délce 6, 12 a nově i 18 kilometrů. „To už je ale pro opravdu trénované jedince. Na trase budou muset zdolat řadu překážek, některé si půjčujeme od spřátelených organizátorů z Děčína,“ podotýká Pavel Knára.

Ty divácky nejzajímavější překážky budou podle něj u cíle, ale i v lokalitě přírodního parku Prelát se bude na co koukat. Tady na závodníky čeká třeba přenášení břemen, překonání bahnitého rybníka, běh skrz dřevěný srub nebo na trase položená síť, kterou bude třeba podlézt.

Pod nedalekým mostem se budou běžci plazit korytem potoka, v další části závodu se budou posouvat po břiše i s kýblem plným písku.

„Uprostřed toho koridoru ještě položíme nějakou kládu, aby kýbl museli nejen šoupat, ale i zvednout. Dál na trase je také třeba překonat velké kontejnery na směsný odpad a převrátit sadu pneumatik,“ popisuje organizátor s tím, že už nyní se zaregistrovaly přibližně dvě stovky zájemců z celé republiky.

„V předchozích ročnících se na start postavila třeba skupinka mamin, do kterých byste to na první pohled vůbec neřekli. A přesto to společně daly,“ uznale pokyvuje hlavou Knára.

Novinkou je zařazení závodu S-Race do nově vzniklého seriálu OCR Liga Severozápad. Tu tvoří pro letošek tři závody: Autodrom Ultra Most, OCR Děčínská kotva a S-Race. Na ty, kteří ligu zvládnou, čeká speciální trofej ve tvaru České republiky, do které si závodníci zacvaknou části získané v jednotlivých závodech.

Chybět nebude ani kulturní vyžití. Oblíbená akce MOVOMAL (Moderní, vstřícné a otevřené Mariánské Lázně) se odehraje den před závodem, v sobotu 12. července. Připraven bude program pro děti pod vedením Lenky Dlouhé. Zájemci si budou moct vyzkoušet překážky, které budou o den později čekat na účastníky S-Race.

Na své si přijdou i milovníci vědy a techniky, pro které organizátoři přichystali vědeckou show Science ON na téma zvuk. Akci zakončí vystoupení kapely Květy.