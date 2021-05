Cheb rozdělí miliony na sport podle nového klíče, víc podpoří mládež

„V této oblasti jdeme úplně novou cestou. Dosavadní podpora města na celoroční provoz bohužel směřovala k tomu, že se některé sportovní kluby, pokud to řeknu s nadsázkou, více než sportu věnovaly údržbě. Alespoň podle nákladů. Platilo totiž, že čím větší náklady na údržbu sportoviště měla, tím více peněz na sport od města dostala,“ vysvětlil chebský starosta Antonín Jalovec jeden z důvodů, které ke změně vedly.



Podle jeho slov je nyní celá částka přímé podpory sportu, tedy 14,5 milionu, rozdělena na několik oblastí. V první, kde je alokovaných 2,5 milionu korun, je možné stejně jako v předcházejících letech žádat o podporu jednorázových akcí. Platí pravidlo, že klub se musí na akci podílet nejméně padesáti procenty. Pokud ale zapojí i partnerská města, stačí spoluúčast třicet procent.

„Zbytek dotací se ale zásadně mění, především podpora celoroční činnosti. A to tak, že více než polovina veškerých dotací na sport, přesně 7,5 milionu, cílí na mládež do 23 let. Budeme oddíly podporovat podle toho, kolik budou mít registrovaných mladých hráčů a jak vysokou soutěž s nimi budou hrát. V této kategorii budeme samozřejmě dotovat i děti, které nehrají žádnou takovou soutěž a sportují jen pro radost,“ předestřel starosta.

Milion a půl pro dospělé

Další oblastí je sportování dospělých, na což bude v rozpočtu připravená částka 1,5 milionu.

„Tady jsme se rozhodli, že budeme podporovat jen ty kluby, které hrají registrované soutěže. A logicky platí, že čím vyšší soutěž, tím vyšší míra podpory ze strany města. Opouštíme tedy praxi, kdy se parta dospělých mužů rozhodne, že si udělá chuť na pivo a zapinká si tenis nebo zahraje basket. Podporou by v tomto případě mohla být úleva z nájmu městských sportovišť, nevidím ale důvod, proč tuto činnost podporovat přímo z rozpočtu města,“ nastínil starosta Jalovec.

Jak řekl, nově se v programu podpory objevuje oblast reprezentace města, která je určená klubům, jejichž sportovci se probojovali do vyšších pater soutěží. Na takové případy rozpočet pamatuje částkou tři miliony korun.

„V minulosti jsme naráželi na to, že některé sportovní subjekty se dostaly do vyšších soutěží a pak si žádaly o podporu města. Ale ta podpora neměla žádná pravidla. Neexistoval v tom žádný systém, řešilo se to individuálními dotacemi. My bychom nyní chtěli dopředu predikovat, že ten balík peněz se bude rozdělovat podle toho, kdo jakou soutěž bude hrát. Aby i sami sportovci a funkcionáři věděli, s jakou částkou mohou na příslušnou sezonu počítat,“ doplnil starosta.

Nový systém by měl podle jeho slov jasně nastínit, podle jakých pravidel bude město v případě dotací postupovat, a zároveň klubům uvolnit ruce z hlediska uznatelných nákladů na provoz a správu sportovišť.

„Dosavadní způsob dotací motivoval kluby maximalizovat výdaje a minimalizovat příjmy. Nyní bude nově platit, že sportovní areál budou moci sportovci využívat podle svého, nemluvíme jim do údržby. Říkáme, že pokud se na sportovišti uskuteční nějaká akce, je to příjem klubu a že víc si sportovci mohou od města přilepšit tím, že budou pracovat s mládeží,“ doplnil starosta.

Systém, který už projednala sportovní komise města a jejím prostřednictvím byly s novinkou seznámeny i sportovní subjekty ve městě, by měl začít platit od nového roku. Každoročně v Chebu žádá o podporu 32 sportovních organizací a klubů.