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Smrt přímo na hřišti. Kapitán fotbalistů z Karlovarska zkolaboval při ligovém utkání

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  11:30
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Černým písmem se do kroniky fotbalistů z Otročína na Karlovarsku zapíše nedělní zápas mezi jejich týmem TJ Budoucnost Otročín a TJ Jáchymov. Přímo na hřišti náhle zkolaboval domácí kapitán Tomáš Vaňousek. I přes okamžitou zdravotnickou pomoc se ho už nepodařilo oživit.

Čtyřiačtyřicetiletý kapitán týmu z Otročína padl na hřišti v 69. minutě. „Následně bylo zjištěno, že tento hráč přestal dýchat a neměl srdeční tep,“ stojí v zápise o utkání. Ostatní hráči a vedoucí týmů proto začali s resuscitací. V té pokračovali až do příjezdu záchranky.

Zásah na otročínském fotbalovém hřišti potvrdila Simona Kratochvílová, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. „Vzhledem k rodině ale nebudeme poskytovat žádné další informace,“ řekla mluvčí.

Podle zápisu o utkání fotbalista zkolaboval kvůli embolii. V kritickém stavu jej sanita vezla na Emergency nemocnice v Karlových Varech. Po několika minutách ale přišla smutná zpráva o jeho smrti.

Kapitáni obou týmů se dohodli, že v zápase pokračovat nechtějí. Ve výsledcích 9. ligy mužů mezi Otročínem a Jáchymovem se tak objeví smutné vítězství domácích 2:1. Takové bylo skóre při přerušení zápasu.

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