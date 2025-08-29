Spor o vodu na Klínovci graduje. Ústavní soud se zastal Božího Daru

Petr Kozohorský
  9:38
Stížnost společnosti Skiareál Klínovec ve věci připojení jeho staveb na vrcholku Klínovce na vodovod z Božího Daru odmítl ve čtvrtek Ústavní soud. Božídarská radnice bere tento verdikt jako své vítězství, provozovatel lyžařského areálu jako prodloužení agónie. Připojení na vodovodní řad se bude domáhat dál.
Vysílač Klínovec stojí v nadmořské výšce 1243 metrů na stejnojmenném nejvyšším krušnohorském vrcholu. Jeho betonová věž měří 56 metrů. | foto: Václav Šlauf, MAFRA

„Rozhodnutí Ústavního soudu vnímáme jako potvrzení toho, že naše kroky byly vedeny snahou chránit zájmy občanů i městský majetek. Přestože jsme byli v minulých letech opakovaně kritizováni, ukázalo se, že naše stanovisko bylo správné,“ uvedlo v tiskovém prohlášení vedení města Boží Dar.

Boží Dar musí připojit Skiareál Klínovec na vodovod a kanalizaci, rozhodl soud

Jak karlovarský okresní soud, tak později plzeňský krajský přitom v minulosti rozhodly, že Boží Dar musí napojit infrastrukturu lyžařského areálu na vodovod. Božídarští zastupitelé podali dovolání k Nejvyššímu soudu. „Díky tomuto rozhodnutí se podařilo spor dovést k výsledku, který definitivně stvrdil Ústavní soud,“ stojí v prohlášení radnice.

Nejvyšší soud rozhodnutí soudů nižších instancí zrušil s tím, že o sporu mají rozhodovat příslušné správní orgány, nikoliv civilní soudy. Tohoto verdiktu se bude provozovatel lyžařského areálu držet.

Vysílač Klínovec stojí v nadmořské výšce 1243 metrů na stejnojmenném nejvyšším krušnohorském vrcholu. Jeho betonová věž měří 56 metrů.
Vizualizace podoby plánované nové restaurace na vrcholu Klínovce, kterou díky napojení lokality na božídarský vodovodní a kanalizační řad bude skiareál nyní moct postavit. (1. října 2024)
Vizualizace umístění plánované nové restaurace na vrcholu Klínovce, kterou díky napojení lokality na božídarský vodovodní a kanalizační řad bude skiareál nyní moct postavit. (1. října 2024)
Vizualizace podoby plánované nové restaurace na vrcholu Klínovce, kterou díky napojení lokality na božídarský vodovodní a kanalizační řad bude skiareál nyní moct postavit. (1. října 2024)
„Nejvyšší soud nevyvrátil náš názor, že rozhodnutí Božího Daru svévolně nepřipojit veřejné toalety a restauraci na vodovod a kanalizaci je chybné a v rozporu se zákonem. Nejvyšší i Ústavní soud se zabývaly pouze procesní stránkou věci,“ konstatoval majitel lyžařského areálu Petr Zeman.

Názor Ústavního soudu respektuje, nicméně připojení na infrastrukturu se bude domáhat dál. „Přes správní řízení, na které navazují správní soudy. Je to jen prodloužení agónie, kterou vyvolává Boží Dar nedodržováním zákona. Situace je stále stejná, jen to bude trvat déle,“ dodal Zeman.

Hotel na Klínovci bude dál chátrat, zastupitelé stáhli žádost o dotaci

Boží Dar už dříve tvrdil, že napojení na vodovodní infrastrukturu by skiareál měl řešit přes Jáchymov, na jehož katastru vrchol Klínovce leží. „Ze schváleného územního plánu města vyplývá, že napojení areálu na vodovodní a kanalizační infrastrukturu je řešené přes Boží Dar,“ komentoval tuto alternativu jáchymovský starosta František Holý.

9. srpna 2013
