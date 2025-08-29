„Rozhodnutí Ústavního soudu vnímáme jako potvrzení toho, že naše kroky byly vedeny snahou chránit zájmy občanů i městský majetek. Přestože jsme byli v minulých letech opakovaně kritizováni, ukázalo se, že naše stanovisko bylo správné,“ uvedlo v tiskovém prohlášení vedení města Boží Dar.
Jak karlovarský okresní soud, tak později plzeňský krajský přitom v minulosti rozhodly, že Boží Dar musí napojit infrastrukturu lyžařského areálu na vodovod. Božídarští zastupitelé podali dovolání k Nejvyššímu soudu. „Díky tomuto rozhodnutí se podařilo spor dovést k výsledku, který definitivně stvrdil Ústavní soud,“ stojí v prohlášení radnice.
Nejvyšší soud rozhodnutí soudů nižších instancí zrušil s tím, že o sporu mají rozhodovat příslušné správní orgány, nikoliv civilní soudy. Tohoto verdiktu se bude provozovatel lyžařského areálu držet.
„Nejvyšší soud nevyvrátil náš názor, že rozhodnutí Božího Daru svévolně nepřipojit veřejné toalety a restauraci na vodovod a kanalizaci je chybné a v rozporu se zákonem. Nejvyšší i Ústavní soud se zabývaly pouze procesní stránkou věci,“ konstatoval majitel lyžařského areálu Petr Zeman.
Názor Ústavního soudu respektuje, nicméně připojení na infrastrukturu se bude domáhat dál. „Přes správní řízení, na které navazují správní soudy. Je to jen prodloužení agónie, kterou vyvolává Boží Dar nedodržováním zákona. Situace je stále stejná, jen to bude trvat déle,“ dodal Zeman.
Boží Dar už dříve tvrdil, že napojení na vodovodní infrastrukturu by skiareál měl řešit přes Jáchymov, na jehož katastru vrchol Klínovce leží. „Ze schváleného územního plánu města vyplývá, že napojení areálu na vodovodní a kanalizační infrastrukturu je řešené přes Boží Dar,“ komentoval tuto alternativu jáchymovský starosta František Holý.
