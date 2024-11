Javůrek uzavírá trilogii Sudetského domu. S hlavními hrdiny strávil tři roky

„Každý příběh má svůj začátek a také konec. Nepovažoval jsem za rozumné natahovat příběh Smolíkových dál, za srpen 1968. Nemohu mluvit o tom, jak kniha končí, protože bych leccos z děje třetího dílu prozradil, a tak řeknu jen jedno: S hlavními hrdiny této trilogie jsem strávil více než tři roky svého života a za tu dobu mně přirostli k srdci. Nebylo jednoduché se s nimi rozloučit,“ říká k Sudetskému domu s pořadovým číslem 3 Štěpán Javůrek.

První dějství Sudetského domu sledovalo příběh obyvatel českého pohraničí v období jara a léta 1945, pokračování pak čtenáře posunulo mezi podzim 1947 a květen 1950.

„V dějinných událostech 20. století jsou kořeny současného stavu našeho regionu, jeho problémů, silných i slabých stránek. Já svůj region miluji, a proto se zajímám o jeho historii,“ tvrdí autor. To je také jediný důvod, proč se tématům, které nezavál čas, věnuje.

Nejcennější jsou příběhy a osobní prožitky lidí

Částečně přitom čerpá i z rodinné historie. „Můj pradědeček odešel nedobrovolně v roce 1938 z pohraničí do Lysé nad Labem. Tak poznal prababičku, vzali se, narodila se jim dcera a po válce se vrátili do Sudet, zabrali dům a začali nový život. Je to jen jeden z tisíců příběhů, které se zde odehrávaly,“ doplňuje Javůrek.

Za nejcennější zdroj informací přitom považuje příběhy a osobní prožitky lidí. Na besedách se ovšem nezřídka setkává i s názory, s nimiž nesouzní. Stále je totiž dost těch, kteří opěvují ‚staré dobré časy‘, které popisuje ve svých příbězích.

„Nikomu jeho názor neberu, jen se vždy snažím hájit ten svůj pomocí faktů, argumentů, svědectví a pramenů. Před listopadem 1989 vládl v této zemi zločinný režim, který morálně, kulturně a hospodářsky devastoval celou společnost. Tento svůj názor říkám, aniž bych měl potřebu někoho urážet. Nikdy nemám problém s kýmkoli vést polemiku, když je v mezích slušnosti,“ tvrdí spisovatel.

Štěpán Javůrek má vedle trilogie Sudetský dům na svém kontě ještě knihy Nebe nad Perninkem, Krušnohorské osudy a Chaloupky. Všechny se dočkaly dotisků, některé z nich i dalších vydání. Dosud se prodalo více než 100 tisíc výtisků jeho knih.

Sudetský dům III vychází 22. listopadu, křest knihy Štěpán Javůrek chystá na 3. prosinec do nové chodovské knihovny.

V hlavě už přitom nosí náměty na další knihy. „Jeden vypráví o podobné době jako Sudetský dům, bude se odehrávat v rozmezí let 1945 až 1953. Druhý příběh se odehrává v 90. letech 20. století a prolínají se v něm události balkánských válek s porevolučním životem v českém pohraničí. Právě jsem ve fázi přemýšlení, na kterém z těchto dvou příběhů začnu co nevidět pracovat,“ dodává autor.