Přímo na operační sál. Speciální kemp chce vábit lékaře na Karlovarsko

Jitka Dolanská
  10:07
Ukázat studentům medicíny Karlovarský kraj jako místo, kde je možné dělat moderní medicínu, ale také vytvořit podmínky pro kvalitní osobní život a s celou rodinou dobře žít. To je cílem vzdělávací a networkingové akce Po medině Kemp, jejíž sedmý ročník se uskuteční 27. až 29. března v Karlovarském kraji.
Ilustrační snímek | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Program, který pořádá zdravotnická skupina Penta Hospitals CZ ve spolupráci s platformou Po medině a na kterém se podílí i krajské nemocnice, letos přivede do kraje více než 150 studentů medicíny a mladých lékařů z celé republiky.

„Letošní třetí ročník kempu bude jedinečný tím, že se bude konat přímo na půdě nemocnice, a to konkrétně ve dvou nemocnicích, což jsme nikdy nedělali a je to pro nás logistická výzva. Ale víme, že o tohle je dlouhodobě největší zájem mezi našimi účastníky. Znamená to, že se dostanou přímo na půdu zdravotnického zařízení, přímo na operační sály, ambulance a do reálného provozu k reálným pacientům s reálnými zdravotníky,“ řekl zakladatel kempu Martin Palička.

Všem motivačním projektům navzdory. Lékařů v kraji je stále nedostatek

Akce cílí na studenty a absolventy medicíny se zájmem o obory intenzivní péče, chirurgie, ortopedie a rehabilitace, interní medicína, radiodiagnostika, neurologie nebo psychiatrie.

Součástí programu budou také workshopy z porodnictví či oftalmologie. Od pátku do neděle nabídne osm devadesátiminutových odborných slotů a každý účastník si uvnitř interního systému vybírá na každém slotu z 15 až 20 různých témat. Týkají se chirurgie, interny, akutní medicíny, ale i komunikačních dovedností.

„Karlovarský kraj dlouhodobě usiluje o posílení lékařských kapacit. Jsme připraveni aktivně podporovat mladé lékaře, kteří se rozhodnou u nás pracovat a žít – ať už prostřednictvím náborových příspěvků nebo dalších nástrojů. Akce jako Po medině Kemp jsou přesně tím, co potřebujeme: přímý kontakt s těmi, kdo teprve vstupují do praxe, a možnost ukázat, co kraj nabízí,“ řekl Petr Kubis, hejtman Karlovarského kraje.

Další tisícovce lidí hrozí, že zůstane bez lékaře. Z Chebu odchází praktik

„Zajištění personální stability ve zdravotnictví je dnes strategická priorita. Chceme mladým lékařům ukázat, že i v našem regionu mohou najít moderní medicínu, profesní rozvoj i kvalitní podmínky pro život,“ doplnila ředitelka pro lidské zdroje skupiny Penta Hospitals Alice Švehlová.

Karlovarský kraj přitom čelí jednomu z nejpalčivějších problémů českého zdravotnictví, kterým je nedostatek lékařů. Podle dat Národního registru zdravotnických pracovníků je průměrný věk lékařů v ambulantní péči v kraji 56,7 roku a 46 procent z nich je starších 60 let.

V některých oborech, například v paliativní medicíně nebo hemodialýze, jsou lékaři mladší 60 let naprostou výjimkou.

Obzvlášť alarmující je situace u praktických lékařů pro děti a dorost. V roce 2023 bylo v Karlovarském kraji více než 54 procent z nich starších 60 let, region přitom vykazuje jeden z nejnižších počtů úvazků praktických lékařů na 100 tisíc obyvatel v celé České republice. Řadě dětí tak reálně hrozí, že v blízké době o svého lékaře přijde.

Policisté našli pohřešovanou ženu, která mluvila o sebevraždě. Je v pořádku

ilustrační snímek

Policisté našli dvaačtyřicetiletou ženu z Jablonecka, která hovořila o sebevraždě. Vypátrali ji v Ústeckém kraji a je v pořádku. Svědci ji předtím zahlédli v Karlových Varech.

Když to na výletníka přišlo. V lázeňských lesích měli 120 kadibudek, zůstala jediná

Poslední dochovanou historickou lesní toaletu u Beethovenovy stezky v Karlových...

Poslední lesní toaletu z přelomu 19. a 20. století se podařilo dochovat na původním místě v lázeňských lesích pod Vítkovou horou u Beethovenovy stezky v Karlových Varech. Suchých záchodků, které byly...

Piráti silnic překročili rychlost o desítky kilometrů v hodině, hned přišli o papíry

Řidiči na Karlovarsku překročili rychlost o desítky kilometrů, přišli o papíry

Dopravní policisté z Karlovarska sebrali řidičské průkazy hned dvěma šoférům. První se na silnici první třídy kolem jejich radaru prohnal rychlostí téměř 120km/h, druhý na dálnici jel skoro...

Závěr je trpký, musíme to spolknout, řekl Varaďa. Patera chválil speciální formace

Předkolo play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Vítkovice Ridera - HC...

Karlovarští hokejisté si stejně jako v minulé sezoně poradili v předkole play off s Vítkovicemi. Tentokrát ale jednoznačně – sérii ovládli 3:0, když dvě domácí výhry stvrdili vítězstvím 2:1 v...

Tragédie na stavbě. Mladého muže zavalil nakládací stroj, zraněním podlehl

Karlovarští záchranáři mají zbrusu novou novorozeneckou sanitku.

O život ve středu odpoledne přišel v Ostrově na Karlovarsku mladý muž. Zavalil ho nakládací stroj. Přivolaní zdravotničtí záchranáři se těžce zraněného se zástavou oběhu snažili ještě zachránit, ale...

Tragédie na stavbě. Mladého muže zavalil nakládací stroj, zraněním podlehl

Karlovarští záchranáři mají zbrusu novou novorozeneckou sanitku.

O život ve středu odpoledne přišel v Ostrově na Karlovarsku mladý muž. Zavalil ho nakládací stroj. Přivolaní zdravotničtí záchranáři se těžce zraněného se zástavou oběhu snažili ještě zachránit, ale...

18. března 2026  15:20

V Aši řeší problém s odpadními vodami, větší část jich končí v přírodě

Ilustrační snímek

Město Aš na Chebsku řeší problém s odpadními vodami. Jak ukázal hydrogeologický průzkum, který v regionu před dvěma lety dokončila společnost Vodní zdroje Praha, v řadě místních částí města končí...

18. března 2026  9:56

Posun ve vleklém sporu o teplo v Chodově. Výměníky přebírá město, lidé ušetří

Kolem dvou stovek bytů a některé instituce v Chodově zůstaly koncem listopadu...

Město Chodov na Sokolovsku začalo s přebíráním tepelných výměníků, o které se zhruba 20 let soudilo se soukromou společností Marservis. Soudy naposledy rozhodly, že majetek tepelného hospodářství...

17. března 2026  16:36

Vykradl modlitebnu, pak v kukle přepadl známého. Mladíkovi hrozí až deset let

Vazební věznice Hradec Králové

Až desetiletý pobyt za mřížemi hrozí devatenáctiletému mladíkovi z Karlových Varů. Muž se nejprve vloupal do modlitebny, kde ukradl několik věcí. O měsíc později si vzal kuklu a pistoli a přepadl ...

17. března 2026  11:24

Když to na výletníka přišlo. V lázeňských lesích měli 120 kadibudek, zůstala jediná

Poslední dochovanou historickou lesní toaletu u Beethovenovy stezky v Karlových...

Poslední lesní toaletu z přelomu 19. a 20. století se podařilo dochovat na původním místě v lázeňských lesích pod Vítkovou horou u Beethovenovy stezky v Karlových Varech. Suchých záchodků, které byly...

16. března 2026  13:06

Radnice v Aši koupila vilu, v níž sídlí ordinace. Služby rozšíří

Vilu v Klostermannově ulici, která funguje jako menší zdravotní středisko,...

Město Aš koupilo vilu v Klostermannově ulici, která funguje jako menší zdravotní středisko. Ordinace zdejších lékařů plánuje zachovat a rozšířit. Prostor, kde aktuálně sídlí zubní, oční a praktický...

15. března 2026  7:24

Na farmě u Hazlova děti zjišťují, že zelenina neroste v supermarketu

Rodinná farma Kořeny v Lipné u Hazlova spolupracuje se základními a středními...

Když před čtyřmi lety vznikla v Lipné u Hazlova rodinná farma Kořeny s cílem pěstovat kvalitní zeleninu, ovoce a bylinky, mnozí ze zemědělců v okolí si klepali na čelo. Jenže se ukázalo, že to...

14. března 2026  8:08

Sokolovská ortopedie posiluje, nový primář přináší zkušenosti z Německa

Délka pobytu na operačním sále je kolem půl hodiny. Pacientovi zůstane pouze...

Sokolovská ortopedie prochází výraznou proměnou. V čele oddělení stanul nový primář s bohatými zkušenostmi z přední německé kliniky, tým se specializuje a pacientům jsou k dispozici výkony, které se...

13. března 2026  10:17

Policisté našli pohřešovanou ženu, která mluvila o sebevraždě. Je v pořádku

ilustrační snímek

Policisté našli dvaačtyřicetiletou ženu z Jablonecka, která hovořila o sebevraždě. Vypátrali ji v Ústeckém kraji a je v pořádku. Svědci ji předtím zahlédli v Karlových Varech.

11. března 2026  12:35,  aktualizováno  13. 3. 9:51

Závěr je trpký, musíme to spolknout, řekl Varaďa. Patera chválil speciální formace

Předkolo play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Vítkovice Ridera - HC...

Karlovarští hokejisté si stejně jako v minulé sezoně poradili v předkole play off s Vítkovicemi. Tentokrát ale jednoznačně – sérii ovládli 3:0, když dvě domácí výhry stvrdili vítězstvím 2:1 v...

13. března 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Piráti silnic překročili rychlost o desítky kilometrů v hodině, hned přišli o papíry

Řidiči na Karlovarsku překročili rychlost o desítky kilometrů, přišli o papíry

Dopravní policisté z Karlovarska sebrali řidičské průkazy hned dvěma šoférům. První se na silnici první třídy kolem jejich radaru prohnal rychlostí téměř 120km/h, druhý na dálnici jel skoro...

12. března 2026  14:07

Bezohledný a bezcitný. Manipulátor zotročovaným dívkám zničil život, řekl soud

Obžalovaný Roman M. u Vrchního soudu v Praze (12. března 2026)

Roman M. z Karlových Varů si odpyká deset let vězení za dlouhodobé znásilňování, týrání a vydírání tří dívek, s nimiž se postupně seznámil přes internet. Trest mu dnes pravomocně potvrdil pražský...

12. března 2026  13:19

