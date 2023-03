Dobrota Karlovarského kraje opět představí nejlepší lokální potraviny

Už posedmé se utkají výrobci potravin v soutěži Dobrota Karlovarského kraje. Příjem přihlášek do tradiční soutěže je možný až do 14. dubna. V loňském roce lokální producenti do krajského klání přihlásili na 58 výrobků.