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Nebe nad Krušnými horami. Na vítěze nejhezčí fotografie čeká originální cena

Autor:
  15:25
Jeden ze soutěžních snímků Otevřeného nebe nad Krušnými horami

Jeden ze soutěžních snímků Otevřeného nebe nad Krušnými horami | foto: Galerie soutěže Otevřené nebe nad Krušnými horami

Jeden ze soutěžních snímků Otevřeného nebe nad Krušnými horami
Jeden ze soutěžních snímků Otevřeného nebe nad Krušnými horami
Jeden ze soutěžních snímků Otevřeného nebe nad Krušnými horami
Jeden ze soutěžních snímků Otevřeného nebe nad Krušnými horami
5 fotografií
Otevřené nebe nad Krušnými horami je název fotografické soutěže, kterou vyhlásila skupina Sev.en Česká energie. Autoři poslali celkem 45 snímků. O tom nejhezčím z nich může ve virtuální galerii hlasovat veřejnost.

Vyhlašovatel soutěže přijímal soutěžní fotografie od května do konce září. Sešly se takové, které zachycují nejen krásu Krušných hor, ale také přeměnu krajiny v okolí uhelných dolů i vodní díla v regionu.

Jak hlasovat?

Galerie soutěže Otevřené nebe nad Krušnými horami je dostupná na webu 7.cz

„Všechny přihlášené fotografie jsou velmi krásné. Veřejnost to při hodnocení nebude mít vůbec jednoduché. Jsem ráda, že nakonec rozhodnutí bude na návštěvnících galerie a nemusí tu nejkrásnější fotku vybírat komise,“ komentovala soutěž Eva Maříková, mluvčí skupiny Sev.en Česká energie.

Do galerie se zájemci dostanou přes webové stránky 7.cz. Hlasy pro tu nejkrásnější fotografii může veřejnost posílat do konce října. Na vítěze čekají zajímavé ceny.

Jeden ze soutěžních snímků Otevřeného nebe nad Krušnými horami
Jeden ze soutěžních snímků Otevřeného nebe nad Krušnými horami
Jeden ze soutěžních snímků Otevřeného nebe nad Krušnými horami
Jeden ze soutěžních snímků Otevřeného nebe nad Krušnými horami
5 fotografií

Tou nejlákavější bude ale podle Maříkové neopakovatelný zážitek. „Vítěz se podívá do kabiny těžebního stroje při práci. To je něco, co je přístupné výhradně našim zkušeným a vyškoleným vůdcům těžebního stroje,“ prozradila mluvčí skupiny.

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Nebe nad Krušnými horami. Na vítěze nejhezčí fotografie čeká originální cena

Jeden ze soutěžních snímků Otevřeného nebe nad Krušnými horami

Otevřené nebe nad Krušnými horami je název fotografické soutěže, kterou vyhlásila skupina Sev.en Česká energie. Autoři poslali celkem 45 snímků. O tom nejhezčím z nich může ve virtuální galerii...

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