Vyhlašovatel soutěže přijímal soutěžní fotografie od května do konce září. Sešly se takové, které zachycují nejen krásu Krušných hor, ale také přeměnu krajiny v okolí uhelných dolů i vodní díla v regionu.
Jak hlasovat?
Galerie soutěže Otevřené nebe nad Krušnými horami je dostupná na webu 7.cz
„Všechny přihlášené fotografie jsou velmi krásné. Veřejnost to při hodnocení nebude mít vůbec jednoduché. Jsem ráda, že nakonec rozhodnutí bude na návštěvnících galerie a nemusí tu nejkrásnější fotku vybírat komise,“ komentovala soutěž Eva Maříková, mluvčí skupiny Sev.en Česká energie.
Do galerie se zájemci dostanou přes webové stránky 7.cz. Hlasy pro tu nejkrásnější fotografii může veřejnost posílat do konce října. Na vítěze čekají zajímavé ceny.
Tou nejlákavější bude ale podle Maříkové neopakovatelný zážitek. „Vítěz se podívá do kabiny těžebního stroje při práci. To je něco, co je přístupné výhradně našim zkušeným a vyškoleným vůdcům těžebního stroje,“ prozradila mluvčí skupiny.