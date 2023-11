Nátlak jsme nevyvíjeli, řekli u soudu obžalovaní z vydírání, kde figuruje i Limberský

„David je můj kamarád, věřím mu na sto procent,“ vypověděl před senátem soudu Pavel Vaigl, který se 21. září loňského roku inkriminované schůzky v Karlových Varech rovně zúčastnil. I proto Vaigl v listopadu 2021 kývl na Limberského nabídku zapojit se do těžby kryptoměn. Tu měl zprostředkovat Ladislav J. Pavel Vaigl do projektu investoval milion, David Limberský pak o 400 tisíc více.

Zbývající dva obvinění, František Kohout a Marcel Kosec se do projektu zapojili v dubnu 2022, kdy od poškozeného přišla nabídka, že za 1,6 milionu proces těžby zintenzivní. Kohout s Koscem zaplatili milion, zbývajících 600 tisíc pak znovu Limberský.Těžba virtuální měny však podle obviněných nešla tak, jak Ladislav J. sliboval. Vše vyvrcholilo podle nich loni v srpnu, kdy úplně odstavil těžařské počítače.

Potyčka při schůzce

Situaci měla pomoct vyřešit právě zářijová osobní schůzka v Karlových Varech. Ta podle Pavla Vaigla probíhala zpočátku bez problémů. Gradovat začala podle jeho výpovědi v okamžiku, kdy Ladislavu J. Limberský řekl, že je podvodník. Františka Kohouta, který se ptal, proč poškozený sliboval něco, co nedokáže splnit, údajně Ladislav J. odbyl s tím, že se o tom bude bavit jen s Limberským.

„A pak se situace úplně vyhrotila. Kohout přiskočil k panu Ladislavu J., oba na sebe sprostě křičeli a došlo i k drobné potyčce. Všiml jsem si, že Kohout ho chytil zezadu za krk a tlačil ho směrem k zemi,“ popsal události ze schůzky Vaigl. Po tomto extempore a poté, co Vaigl údajně zakřičel, ať se na to vy...ou, s tím, že takto nic nevyřeší, se situace opět uklidnila. Společnost se záhy rozešla.

Podle obžaloby však Kohout při potyčce ohrožoval poškozeného pistolí. Zbraní jej měl udeřit do zátylku. Tuto verzi Pavel Vaigl ve své výpovědi odmítl. „Kdyby měl něco v ruce, nebo kdyby pro něco sahal do ledvinky, viděl bych to. Byl jsem mu na dosah ruky,“ vypověděl. „Pro všechny by bylo lepší, kdy pan J. počítače nevypínal. Byl bych radši, kdyby těžba pokračovala. I s tím, že by třeba výnos nebyl takový,“ dodal Vaigl.

Senát karlovarského soudu bude pokračovat v řešení této kauzy na začátku ledna příštího roku.