Soud potrestal bývalého vychovatele za pašování mobilů do věznice

„Odvoláme se,“ shodl se bezprostředně po verdiktu Kislinger a jeho právní zástupce Jakub Šauer.

Podle obžaloby Lukáš Kislinger v roce 2018 umožnil, aby se do věznice v rozporu se zákony dostaly hned tři mobilní telefony. Ty pak měl předat spoluobviněnému Stanislavu Dérovi, který byl v té době ve vykmanovské věznici ve výkonu trestu.

Zároveň měl Kislinger Dérovi zajistit větší množství osobních zásilek do věznice. Poslední bod obžaloby se týká toho, že měl vychovatel vypracovat pozitivní posudky na spoluobviněného, ve kterých nezohlednil jeho kázeňské tresty. Tím se podle soudce Dalibora Čermáka dopustil přečinů zneužití pravomoci veřejného činitele a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

„Obžaloba byla prostě postavena, jak už to tak často bohužel bývá, na usnesení o zahájení trestního stíhání. Státní zástupce se spokojil s informacemi od policie, aniž by podle nás spis podrobně četl. Nemohl by přece jinak napsat, že důkazem je například výpověď svědka, o kterém je ve spisu napsané, že v tu dobu ve věznici vůbec nebyl,“ řekl právník Jakub Šauer v závěrečné řeči.

Chybějící svědci

Podle státního zástupce Jiřího Richtra ovšem už v přípravném řízení výslechy prokázaly, že mezi Lukášem Kislingerem a Stanislavem Dérem existovala dohoda, podle níž měl Kislinger přivírat oči nad nepovoleným obsahem zásilek pro spoluobviněného. Tomu navrhoval trest 19 měsíců ve věznici s ostrahou. Od tohoto potrestání ovšem soudce upustil vzhledem k tomu, že byl Stanislav Dér v mezidobí odsouzen lounským soudem za jinou trestnou činnost.

„Zbavili jste mě práva na spravedlivý proces,“ řekl ve své závěrečné řeči Stanislav Dér. Kritizoval v ní i fakt, že soud nepředvolal svědky obhajoby, bývalého ředitele věznice Pavla Zengeho a Radka Singera, pracovníka Generální inspekce bezpečnostních sborů. „Kdyby tady byli, dokázal bych jim svá slova,“ řekl Dér.

Na absenci těchto svědků poukázal i Jakub Šauer. „Na oba jsme měli otázky na tři až čtyři hodiny. A některé byly postavené tak, že by se z nich nemohli vymotat. Buď by museli přiznat své pochybení, nebo to svést jeden na druhého,“ řekl Šauer.

Zatímco on má o dalším postupu jasno, státní zástupce Jiří Richtr se k němu zatím nevyjádřil. „Počkám na písemné vyhotovení rozsudku,“ vysvětlil.

V případě mobilních telefonů se soudce Dalibor Čermák opíral o rentgenové snímky balíčků, z nichž podle něj jednoznačně vyplývá, že v nich telefony byly. Co se týká pozitivních hodnocení Stanislava Déra, poukázal na to, že je jejich vypracování právě na vychovateli. Lukáš Kislinger přitom uvedl, že vychovatel je pouze jedním z členů komise, která sestavuje návrh hodnocení, konečné slovo má ale ředitel věznice.